Feuerwehr-Einsatz an der Merkurstraße

Ahlen -

Der Brandeinsatz, der die Feuerwehr am Sonntag an die Merkurstraße führte, war mit einer traurigen Entdeckung verbunden: In der betroffenen Dachgeschosswohnung lag eine verstorbene Person. Jetzt ermittelt die Kripo die genauen Todesumstände.