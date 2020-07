Tecklenburger land -

Wenn das Wetter wieder besser wird, verbringen viele Menschen ihre Freizeit gerne am Wasser. Vorsicht ist geboten am Dortmund-Ems-Kanal. Zwar toleriert das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Rheine grundsätzlich das Schwimmen im Kanal, verbietet es aber in besonders gefährlichen Bereichen.