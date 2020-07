Mickie Krause: "Party-Exzesse gibt es auf Mallorca gar nicht"

Der "Ballermann", die bekannte Partymeile auf Mallorca, ist aktuell in aller Munde. Nachdem am Wochenende Bilder und Videos von wilden Partys ohne Corona-Schutz an der bekannten Schinkenstraße zu sehen waren, hat die Lokalregierung der Baleareninsel Bars und Kneipen im Feiergebiet schließen lassen. Eine "übertriebene Maßnahme" wie Mickie Krause, Deutschlands wohl bekanntester Schlagerstar, meint. Der Münsterländer kennt sich am Ballermann bestens aus. Im Interview mit WN-Mitarbeiter Jonas Wiening erklärt der "Geh mal Bier holen"-Sänger, was er von den Corona-Maßnahmen hält und warum Mallorca auch ganz unabhängig vom Ballermann ein lohnendes Reiseziel ist.

Du bist aktuell auf Mallorca. Der Ballermann ist in aller Munde, obwohl nichts geöffnet hat oder gerade deswegen. Was sagst du denn zu den Bildern, die am Wochenende die Runde gemacht haben?

Mickie Krause: Ich persönlich fand es gar nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Dieses Video, das kursiert, war in meinen Augen nur eine Momentaufnahme. Hundert Menschen haben in der Bierstraße gefeiert. Einige waren wahrscheinlich zu euphorisch dabei und haben Sicherheitsabstände nicht eingehalten. Aber wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass es wirklich kein Party-Exzess war, von dem die Rede war. Sowieso: Party-Exzesse gibt es auf dieser Insel auch gar nicht. Sicherlich war es echt blöd, dass man sich in einer Location nicht ganz an die Regeln gehalten hat und das auch keine Security anwesend war. Aber man hat auch direkt aus den Fehlern vom Freitag gelernt und am Samstag gab es ein komplett neues Sicherheitskonzept in der Bierstraße. Und deshalb ist es dann umso ärgerlicher, dass aufgrund des Fehlverhaltens einer Lokalität alle anderen darunter leiden und schließen müssen.

Also sind deiner Meinung nach die jetzt getroffenen Maßnahmen völlig überzogen?

Krause: Ja, völlig überzogen. Dass ein Video solche Auswirkungen hat, ist wirklich der blanke Wahnsinn. Es kann ja nicht angehen, dass die spanische Regierung aufgrund eines Videos und von Fotos eine solche Entscheidung trifft. Vielen Lokalitäten wird die Existenzgrundlage dadurch entzogen.

Springen wir etwas zurück. Was hast du allgemein von den Maßnahmen der spanischen Regierung und auch von den deutschen Regelungen zur Corona-Pandemie gehalten?

Krause: Also hier auf den Balearen und in Spanien sind die schon konsequenter, alleine was die Maskenpflicht angeht. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Spanier sieben Wochen komplett in Zwangsquarantäne waren. Mich würde interessieren, wie das abgelaufen wäre, wenn man das in Deutschland ausgesprochen hätte. Wenn Jens Spahn oder Angela Merkel gesagt hätten: "So ihr bleibt jetzt bitte sieben Wochen komplett zuhause, ihr dürft nicht das Haus verlassen." Ich glaube, bei uns hätte es einen riesigen Aufstand gegeben. Aber die Spanier haben das mit sich machen lassen. Und jetzt haben wir auf Mallorca in allen öffentlichen Bereichen die Maskenpflicht. Damit habe ich aber kein Problem, wenn ich Corona in irgendeiner Form entgegenwirken kann. Dann trage ich auch gerne 24 Stunden am Tag eine Maske!

Mickie Krause während der Corona-Krise am Ballermann 1/23 Mickie Krause - Fotoshooting in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mallorca ist ja dein zweites Zuhause. Aufgrund der Corona-Pandemie warst du wahrscheinlich eine lange Zeit nicht auf der Insel, oder?

Krause: Genau, ich war das letzte Mal am 21. Januar hier. Wir wollten eigentlich im April wieder rüber, aber ab dem 13. März war das dann ja für Wochen und Monate nicht möglich und deshalb konnte ich erst Ende Juni rüberfliegen.

Dann warst du ja aber einer der ersten Gäste, die wieder dort waren?

Krause: Das stimmt. Ab dem 21. Juni durfte man als Europäer wieder auf die Insel, und das hab ich ab dem 24. Juni auch direkt wieder genutzt. Vor Ort habe ich direkt wieder mit RTL gearbeitet.

Auf Facebook hast du auch wieder Werbung für Mallorca gemacht, dass die Menschen jetzt wieder hier herreisen sollen. Was hat Mallorca denn noch zu bieten, abseits vom Ballermann?

Krause: Beim "Ballermann" reden wir von 700, 800 Metern Strandabschnitt. Wir reden von Bierstraße, von Schinkenstraße, reden von Megapark: Das verläuft sich von Ballermann 5 bis Ballermann 7. Wir reden nur von einigen hundert Metern. Alleine die Playa de Palma ist momentan so schön, weil einfach wirklich nichts los ist. Die Touristen fehlen und es fast so wie sonst im Zeitraum Oktober bis April - für mich eigentlich die schönste Zeit auf Mallorca, weil es sehr ruhig ist. Man kann alleine am Strand spazieren. Die Insel ist entschleunigt, das Wasser ist glasklar und das Wetter ist gut.

Wie kommt das dann, dass die Menschen oft Mallorca auf den "Ballermann" reduzieren? Zumindest in Deutschland ist das ja meistens so.

Krause: Das weiß ich allerdings auch nicht. Es gibt Menschen, die behaupten, sie flögen nicht nach Mallorca, weil sie den Ballermann "scheiße finden". Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Letzte Woche waren wir im Norden der Insel als einzige Deutsche an einem wunderschönen Strand. Auch die Ostküste - Cala Santany, Cala Figuera - ist traumhaft schön. Man kann die Insel im Urlaub wirklich erkunden und entdecken: Die Insel ist vielseitig wie kaum eine andere Insel. Von Deutschland ist man innerhalb von zwei Stunden da. Und wenn jemand aufgrund einer außergewöhnlichen Situation wieder nach Hause muss, ist man auch schnell wieder in Deutschland.

Dann genießt du die Insel ja richtig. Wann glaubst du, kannst du denn dort auch wieder arbeiten? Also wann gibt es wieder Auftritte am Ballermann, im Megapark?

Krause: Ich hoffe natürlich, dass vielleicht kommendes Jahr im April, Mai die Saison wieder losgeht. Aber wir wissen nicht, wie hartnäckig das Virus ist, ob es bleibt, ob es plötzlich geht. Wir wissen nicht, ob wir einen Impfstoff bekommen, ich bin kein Hellseher. Da sind so viele Fragen, die ich alle nicht beantworten kann.

Für dich als Künstler eine besonders schwierige Zeit. Du hast wahrscheinlich aktuell keine Einnahmen und musst vom Ersparten leben oder?

Krause: Klar, wir haben jetzt keine Einnahmen, aber ich bin der Letzte, der jetzt rummeckert. Mir gehts gut, ich bin gesund, ich habe meinen Humor noch nicht verloren. Ich habe auch so unheimlich viel Spaß mit meiner Familie. Wir machen das Beste daraus und fühlen uns trotz allem sehr wohl. Ich bin dankbar für das Geld, das ich in den letzten 22 Jahren verdienen konnte und mache mir keine Gedanken über das Geld, das ich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren nicht verdienen werde.

Wie man gesehen und gehört hat, warst du in der Coronazeit nicht gerade untätig! Du hast in den sozialen Medien viele Livestreams gemacht, du warst unterwegs und hast Mini-Konzerte vor Altenheimen im Münsterland gegeben. Wie war die Erfahrung damit?

Krause: Mir war einfach wichtig, nicht einzurosten. Man kann sich ziemlich schnell daran gewöhnen, nichts zu tun. Ich hatte zwischendurch schon Verständnis dafür, wenn jemand durch Hartz IV am Ende nicht mehr den Arsch hochbekommt. Nach vier Wochen war das bei mir gefühlt auch so, dass ich mir sagte, ich muss mal wieder Gas geben, sonst wird es schwierig. Und was konnte ich machen? In Altenheimen auftreten, "Krause zuhause" auf Facebook und Instagram produzieren. Aber wir haben auch viele neue Songs geschrieben und waren richtig kreativ.

Mickie Krause begeistert Bewohner 1/38 Mickie Krause Hofkonzert Haus Vitus Foto: Ulrich Lieber

Wann dürfen sich die Fans denn auf diese neue Songs freuen?

Krause: Einen Song wird es sogar schon zum Ende des Monats geben, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass wir den als Single veröffentlichen. Aber ich war vor ein paar Wochen mit Volker Rosin, dem König der Kinder-Disko, im Studio und wir haben "Den Gorilla mit der Sonnenbrille" neu eingesungen als Duett. Und den Song wird es am 31. Juli geben. Und jetzt aktuell habe ich noch zwei, drei neue Songs am Start. Schwierig ist aber natürlich in Zeiten von Corona, sich zu präsentieren. Als Promotion-Plattform brauchen wir Auftritte, Konzerte, Mallorca. Aber da wir die Möglichkeit aktuell nicht haben, wird es von mir erstmal nichts Neues geben.

Glaubst du, dass die Corona-Pandemie auch positive Folgen für die Menschen haben wird?

Krause: Das kann ich mir schon vorstellen. Der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft wird größer. Wichtig ist halt, dass wir nicht Situationen wie in Stuttgart bekommen, weil sich der Frust irgendwann aufstaut und entladen werden muss. Und wenn das auf aggressive Weise passiert, dann ist das negativ. Aber ich glaube trotzdem, dass der Zusammenhalt überwiegt und wir etwas Positives aus der Krise ziehen können.

Und du genießt jetzt erstmal die entspannte Zeit weiter auf Mallorca?

Krause: Wir waren jetzt knapp drei Wochen hier, morgen gehts zurück in die Heimat und nächste Woche geht es auf die andere schöne deutsche Nordseeinsel (Anm. der Red.: lacht).

Und die wäre?

Krause: Norderney. Und danach gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hätte natürlich bis Ende des Jahres viele Auftritte gehabt, viele Oktoberfeste, mein Terminkalender war voll. Eigentlich wollte ich danach auch eine längere Auszeit machen, ein Sabbat-Halbjahr. Aber das ist ja alles hinfällig jetzt. Auch weil ich nicht wie geplant reisen kann, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Wenn es zu Karneval wieder Veranstaltungen geben sollte oder Aprés Ski möglich ist, dann bin ich natürlich wieder dabei. Ich hatte und habe ja jetzt schon viel Zeit für mich und meine Familie - und die nutze ich auch.