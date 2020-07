Eine dreijährige Kooperation mit dem Ziel, einen historisch bedeutenden Zusammenschluss der drei Volksbanken vorzubereiten, steht für die Vertreter der Vereinigte Volksbank Münster am Dienstag (21. Juli) zur Abstimmung. Die Vertreterversammlung findet – vor dem Hintergrund der Einhaltung von Corona-Hygiene- und Abstandsregeln – in der Halle Münsterland statt.

Die Vertreter der Volksbank Greven stimmen (ebenfalls am Dienstag) in Greven ab, die der VR Bank Kreis Steinfurt am 23. Juli in Rheine. Die Vorstände und Aufsichtsräte der drei Banken haben die Vertreter im Vorfeld ausführlich über die Zielsetzungen und Inhalte des geplanten Zusammenschlusses informiert. „Wir haben unserer Vertreterinnen und Vertreter an acht Informationsabenden über unser Geschäftsergebnis 2019 und die Vorbereitung zur geplanten Fusion informiert. Vor allem haben wir diese Zusammenkünfte auch als Chance genutzt, um in einem gemeinsamen Dialog den Wert der geplanten Fusion für unsere Bank zu verdeutlichen. Wir haben hier eine hohe Zustimmung bei den teilnehmenden Vertretern wahrgenommen“, so Vorstandssprecher Gerhard Bröcker in einer Pressemitteilung der Volksbank.

Zusammen mit den Kooperationspartnern hat sich die Vereinigte Volksbank Münster beim diesjährigen Leitmotiv der Vertreterversammlung für „Zusammenhalten“ entschieden. „Zusammenhalten, um mit vereinten Ressourcen und Kräften die Potenziale und Möglichkeiten der Zukunft besser auszuschöpfen. Zusammenhalten, denn als genossenschaftliche Finanzgruppe sind wir gemeinsam erfolgreich. Zusammen werden wir für unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter nicht nur attraktiv bleiben, sondern eine starke Zukunft im regionalen Banking mit unserem Filialnetz im Münsterland bieten können“, erklärt Gerhard Bröcker im Vorfeld.

„Gerade jetzt, im aktuellen Umfeld der Krise, erkennen wir die Bedeutung dieser vielleicht wichtigsten strategischen Entscheidung der letzten Jahre“, so der Firmenkundenvorstand Thomas Jakoby. Der Privatkundenvorstand Friedhelm Beuse betont: „Unsere Ergebnisse verbleiben weiterhin in der Region und fließen gezielt zurück in den heimischen Wirtschaftskreislauf.“