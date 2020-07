Vorerst keine Flüge vom FMO nach Frankfurt

Können sich Reisende schon heute an Flughäfen freiwillig testen lassen?

Die Möglichkeit gibt es aktuell beispielsweise an den Airports Frankfurt und München. Seit knapp einem Monat können sich Passagiere in Frankfurt auf das Coronavirus testen lassen. Betrieben wird das Testzentrum an Deutschlands größtem Airport von dem Biotechnologie-Unternehmen Centogene. Derzeit werden etwa 1000 bis 1500 Tests am Tag durchgeführt. Die Kapazität liege höher und könne ausgebaut werden, falls es nötig sei. Seit dem Start ließen sich etwa 30 000 Menschen überprüfen. Der Test kostet 59 Euro und als Schnellverfahren 139 Euro. Am Flughafen München gibt es seit Ende Juni ebenfalls die Möglichkeit für Reisende, sich freiwillig und kostenpflichtig testen zu lassen. Derzeit nutzen rund 50 Personen pro Tag das 190 Euro teure Angebot. Die Kapazität der Teststation, die eine Tochtergesellschaft des Flughafens betreibt, ist damit aber weitgehend ausgereizt. An den Berliner Flughäfen werden voraussichtlich ab kommender Woche Rückkehrer auf das Coronavirus getestet, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Donnerstag ankündigte.