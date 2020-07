Eine Nacht allein in der Natur

Rehe soll es hier oben geben. Da sind sich Sabrina und Henrik Jeiler ganz sicher. Das Ehepaar hat auf 134 Metern Höhe in den Baumbergen bei Havixbeck einen mobilen Schäferwagen für Übernachtungsgäste aufgestellt. Auf einer einsamen Wiese, auf der sich auch Fuchs und Hase gute Nacht sagen könnten. Aber noch ist es zu früh für tierische Gäste. Nach einer gemütlichen Fahrradtour durch die Baumberge ist der Nachmittag die ideale Ankunftszeit, um sich mit dem Schäferwagen und seiner Umgebung vertraut zu machen.

Henrik Jeiler erklärt dem campingunerfahrenen Übernachtungsgast kurz die lebenswichtigen Dinge: Toilette, Dusche, Gasherd, Handyaufladung. Die Jeilers vermieten auf ihrem Hof in der Bauerschaft Poppenbeck seit 2009 Ferienwohnungen. Wissen also, worauf es ankommt. Der 6,10 Meter lange und 2,30 Meter breite Wagen benötigt weder Strom- noch Wasseranschluss. Dennoch kommt warmes Wasser aus der Dusche, und die Milch im Kühlschrank bleibt kalt. „Der Wagen ist völlig autark, Festanschlüsse sind nicht nötig“, erklärt Jeiler und weist auf die Solarpanele auf dem Dach hin. Sie sorgen für den nötigen Strom. Sollte es mal längere Zeit trübe sein, kann der Wagen auch an einem normalen Hausanschluss aufgeladen werden. Unter anderem deshalb ist er ja mobil.

Ein paar Jahre von der Idee bis zur Ausführung

Dann verschwinden die freundlichen Gastgeber, und es kehrt Ruhe auf der Wiese ein. So ist es also, wenn man mit sich und der Welt alleine ist. Nach ein paar Minuten wird klar, dass die Ruhe nicht gleichbedeutend mit Stille ist. Grillen zirpen, Vögel zwitschern. Und nach ein paar weiteren Minuten lässt sich das Rauschen der Blätter den einzelnen Bäumen zuordnen.

Allein in der Natur 1/14 Sabrina und Henrik Jeiler sowie Tocher Leni-Marie freuen sich, dass sie endlich Gäste im Schäferwagen begrüßen kann. Foto: Johannes Oetz

Der Schäferwagen steht auf einer Wiese oberhalb des Ferienhofs Jeiler in der Bauerschaft Poppenbeck bei Havixbeck. Foto: Stefanie Meier

Nach hinten wird die Wiese von Wald begrenzt. Hinter den Bäumen befindet sich der Fernsehsender auf dem Westerberg. Foto: Stefanie Meier

Das Autokennzeichen weist daraufhin, dass der Schäferwagen ordnungsgemäß über die Straße bewegt werden darf. Foto: Stefanie Meier

Um Dekoration und Innendekoration hat sich Sabrina Jeiler liebevoll gekümmert. Foto: Stefanie Meier

Der Schlüssel zur Auszeit im Schäferwagen. Foto: Wilfried Gerharz

Bis zu vier Personen können im Schäferwagen übernachten. Der Tisch kann dafür heruntergefahren werden. Foto: Wilfried Gerharz

Blick in den Sanitärbereich. Foto: Johannes Oetz

Die Erbsensuppe mit Mettendchen köchelt auf dem Gasherd. Foto: Stefanie Meier

Wer genau hinschaut, entdeckt Artenvielfalt in der Wiese. Foto: Stefanie Meier

Wer genau hinschaut, entdeckt Artenvielfalt in der Wiese. Foto: Stefanie Meier

Ein Platz an der Sonne: der erste Kaffee am Morgen. Foto: Stefanie Meier

Der erste Kaffee am Morgen im Gegenlicht. Foto: Stefanie Meier

Mitten in der Natur der Baumberge steht der Schäferwagen. Foto: Stefanie Meier

Allein schon die Größe der Wiese ist ungewohnt. Wer sonst nur vom Balkon ins Grüne guckt, muss sich erst bewusst machen, dass man auch ein paar Schritte gehen kann. Was heißt ein paar Schritte: Die Wiese ist 2,4 Hektar groß, ungefähr 155 Meter lang und 155 Meter breit. Den Fernsehsender auf dem Westerberg im Rücken und Havixbeck zu Füßen, schweift der Blick über Münsters Bettentürme hinweg bis zum Teutoburger Wald. Glücklich, wer einen klaren Sommertag wie diesen für die Übernachtung im Schäferwagen erwischt.

Dieser Blick war es auch, der Henrik Jeiler auf die Idee brachte, hier einen Schäferwagen hinzustellen. Von der Idee bis zu Ausführung hat es ein paar Jahre gedauert. Jeiler bewarb sich um Gelder des Leader-Programms, eines Fördertopfes der Europäischen Union. Damit werden Projekte im ländlichen Raum unterstützt. Jetzt steht der Wagen endlich voll funktionsfähig auf der Wiese. Einen weiteren Stellplatz mit Aussicht gibt es in der Nähe von Schapdetten. Wer sich für zwei Nächte einmietet, kann also nach der ersten Übernachtung morgens zu Fuß oder mit Rad aufbrechen und den Tag in den Baumbergen genießen. In der Zwischenzeit wird der Schäferwagen an einen Unimog gehängt und von den Jeilers samt Gepäck nach Schapdetten gefahren. Ein einzigartiges Angebot im Münsterland.

Mettendchen sorgen für das gewisse Extra

Bis zu vier Personen finden im Wagen alle nötigen Annehmlichkeiten, aber das eigentliche Vergnügen spielt sich draußen ab. Während die Sonne hinter dem Westerberg tiefer sinkt, startet in der Gegenrichtung ein Heißluftballon. Rot ist er und gut zu erkennen. Langsam schwebt er durchs Bild. Die Geräuschkulisse hat sich mittlerweile gemeinsam mit dem Wind gelegt, die Grillen zirpen weniger, die Vögel zwitschern leiser. Jetzt wäre eigentlich eine gute Zeit für die Rehe. Doch weit und breit ist keins zu sehen. Da wäre auch ein Fernglas keine Hilfe.

Also schnell hinein in den Wagen und das Abendessen zubereitet. Die Erbsensuppe köchelt im Topf, Mettendchen sorgen für das gewisse Extra. Gegessen wird wieder draußen, es wäre zu schade, etwas von diesem Naturschauspiel, bei dem nur auf den ersten Blick nicht viel passiert, zu verpassen. Im Südosten ist der erste helle Stern zu sehen: der Planet Jupiter. Bald folgt ihm der Saturn. Dann ist erst mal Pause. Erstaunlich hell ist es, auch noch abends um 22 Uhr.

Gegen 23 Uhr wird der Rotwein im Glas kalt, Zeit für den Abwasch. Als der erledigt ist, geht es schnell wieder nach draußen. Und da ist er dann. Der Sternenhimmel. Ein erhabener Anblick, auch wenn Richtung Billerbeck ein paar Windräder rot blinken. Glücklicherweise gibt es für Unkundige Sternen-Apps, die erklären, was da oben am Himmel zu sehen ist. Falls irgendwo Rehe sind, sind sie in der Dunkelheit nicht mehr zu erkennen. Dann lockt irgendwann doch das Bett im Schäferwagen.

Am Morgen heißt es dann nach dem Frühstück Abschied nehmen von der vertraut gewordenen Wiese. Raus aus der Idylle. Die Route führt über einen Waldweg Richtung Longinusturm. So früh am Tag ist niemand unterwegs. Dann raschelt es plötzlich. Und da sind sie: Zwei Rehe springen durchs Unterholz. So nah, dass ein Fernglas überflüssig wäre. Versprechen erfüllt.

www.schaeferwagen-baumberge.de