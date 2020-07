Wegen einer kaputten Pumpe musste am Wochenende ein Schlepper die „MS Münsterland“ vom niederländischen Eemshaven nach Borkum und zurück ziehen. Mittlerweile habe die Besatzung das Pro­blem behoben, betont Corinna Habben von der Reederei AG-Ems auf Anfrage.

Durch die defekte Pumpe sei die Hauptmaschine ausgefallen. Der Schlepper habe aber dafür gesorgt, dass die Reederei ihren Fahrplan „weitestgehend“ habe einhalten können. Sonntag sei das Schiff wieder allein gefahren.

Neues Hinterteil

Im Vergleich mit der kaputten Pumpe ist der bevorstehende Umbau des 34 Jahre alten Schiffs ein Klacks. Die Fähre soll in Zukunft nicht mehr mit Schiffsdiesel, sondern mit Flüssiggas fahren.

Dafür wird auf der Werft Koninklijke Niestern Sander BV in Delfzijl bereits ein neues Hinterteil gebaut, das im Herbst in Farmsum in einem aufwendigen Prozess mit dem vorderen Teil „verheiratet“ werden soll.

Feinstaub wird vermieden

Die Fähre werde wegen des notwendigen größeren Tanks um 15 Meter länger und werde Borkum-Urlaubern mehr Platz bieten – unter anderem auf dem Außendeck. Die Zahl der möglichen Passagiere werde aber nicht steigen. Ostern 2021 soll die „MS Münsterland“ den Fahrplan wieder aufnehmen.

Flüssiggas besteht aus Methan und wird auf minus 162°C heruntergekühlt. Das Gas erlaubt es nach Angaben der Reederei, Stickoxide und Schwefeloxide um 90 beziehungsweise 95 Prozent sowie Kohlendioxide um 20 Prozent zu reduzieren. Feinstaub werde nahezu komplett vermieden.