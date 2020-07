Aufs Seepferdchen ist kein Verlass

Recke -

Sorgt die Corona-Krise auch vermehrt für Badeunfälle? Wegen der Auflagen in bewachten Hallen- und Freibädern strömen Badegäste vermehrt an unbewachte Schwimmstellen. Welche Risikofaktoren dabei bestehen und wo die Gefahr am größten ist, erläutern Ole Stecker-Schürmann und Jörn Unnewehr von der DLRG Recke im Interview.