Brandstiftung ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Ursache für zwei Autobrände in Gronau. Am Sonntag gegen 4.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Auf der Kircheninsel stehe ein Pkw in Brand. Minuten später die zweite Meldung: 200 Meter weiter brannte ein zweites Fahrzeug. Offenbar waren Brandbeschleuniger eingesetzt worden. Die Feuerwehr löschte die Autos mit Schaum. Es entstand hoher Sachschaden.