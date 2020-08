Dritter Einbruch in nur vier Wochen in Heeker DRK-Kindergarten

Die Einbruchserie hat die Polizei in erhöhte Aufmerksamkeit versetzt. „Wir wissen um die Häufung und es wird etwas passieren“, sagt Kreispolizei-Pressesprecher Dietmar Brüning. Details seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. „Aber jeder kann sich sicher sein, dass wir dran sind.“

​Ob der jüngste Einbruch von dem oder den gleichen Tätern durchgeführt wurde, die mutmaßlich für eine weitere Vielzahl von Einbrüchen in der jüngeren Vergangenheit in Heek verantwortlich sind, ist nicht klar. „Es könnte aber gut passen“, so Dietmar Brüning.

Die Beute war in allen Fällen gering. Beim jüngsten Kita-Einbruch ging eine Kamera mit. Der oder die Täter brachen in den Abend- oder Nachtstunden ein Fenster zur Turnhalle auf, um in das Gebäude zu gelangen. Laut Polizei ist der Sachschaden im Verhältnis zur Beute um ein Vielfaches höher.

​Und während die ersten beiden Einbrüche vor dem Bezug durch Handwerker entdeckt wurden, war es im jüngsten Fall das Erzieherteam. „Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Das ist kein schönes Gefühl. Es ist einfach so frustrierend“, berichtet Kita-Leiterin Angelina Lis.

Glücklicherweise hätten nur die ältesten Kinder etwas mitbekommen. „Sie haben natürlich die Polizei gesehen und nachgefragt“, so Angelina Lis. Mit Fingerspitzengefühl habe man den Kindern dann erklärt, was passiert sei.

Etwas, das laut DRK-Vorstand und -Geschäftsführer Jürgen Puhlmann für die Mitarbeiter und Kinder eine große psychische Belastung darstelle. „Mein erster Gedanke war, als ich davon hörte: Nicht schon wieder.“

„Es ist für uns einfach unglaublich frustrierend und für alle Beteiligten eine enorme Belastung. Es wird in die Privatsphäre der Kinder und Erzieher eingedrungen. An einem Ort, wo sie sich wohl und geborgen fühlen sollen.“ Und Puhlmann verdeutlicht: „Da werden private Dinge und Spielzeug angefasst. Das muss im Nachgang nicht nur wegen Corona aufwendig gereinigt werden.“

​Bei Kuscheltieren sei es sogar üblich, dass diese entsorgt werden müssten, wenn die Lage darauf hindeute, dass der oder die Täter diese Dinge in den Händen hatten. „Dann geht es daran, Ersatz zu beschaffen oder Spendern erklären zu müssen, dass die Spende leider in den Müll musste“, so der Geschäftsführer.

Natürlich sei jetzt ein Gespräch mit der Versicherung nötig. Das DRK ist Mieter, aber die Innenausstattung wurde bei den Einbrüchen auch massiv beschädigt. „Wir werden da jetzt nachrüsten und Sicherheitsvorkehrungen treffen“, stellt Puhlmann in Aussicht.​