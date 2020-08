Borken -

Die Ozon-Werte in Nordrhein-Westfalen haben am Donnerstagabend in Borken-Gemen nahe der niederländischen Grenze die Meldegrenze von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Um 18.00 Uhr wurden dort 183 Mikrogramm gemessen, wie das Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz Lanuv am Abend mitteilte.