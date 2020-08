Wichtiger Zeuge meldet sich bei Polizei

Der im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall auf der L547 zwischen Freckenhorst und Hoetmar gesuchte, zweite Autofahrer hat sich bei der Polizei gemeldet. Das teilten Staatsanwaltschaft Münster und Kreispolizei am Freitagmorgen mit. Der Mann sei persönlich bei der Polizei erschienen. Weitere Details machen die Ermittler wegen der laufenden Untersuchungen nicht bekannt.

Nachdem Zeugen angegeben hatten, sie hätten ein zweites Auto gesehen, das zu dem verunfallten Pkw gehört haben könnte, wurde wie berichtet nach diesem Fahrzeug gefahndet, von dem nur Teile des Kennzeichens bekannt waren.

Der mutmaßliche Fahrer des Autos meldete sich selbst am Donnerstag bei der Polizei in Warendorf. Aktuell wird ermittelt, ob er in Verbindung mit dem Unfall steht oder nicht. Es werde weiter in alle Richtungen ermittel, so Leonie Lagrange aus der Polizei-Pressestelle auf Anfrage der Westfälischen Nachrichten.

In der Nähe des Hofes Lohmann waren Mittwoch zwei Männer im Alter von 19 und 36 Jahren gestorben.