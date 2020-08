Am Freitagnachmittag stieß ein Bus auf dem August-Wessing-Damm mit einem LKW zusammen. Die B64 war bis etwa 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Busfahrer wurde zur Vorsicht in ein Krankenhaus gebracht.

"Es sah erst spektakulärer aus als es am Ende war", teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es sei nur zu einem leichten Zusammenstoß gekommen. Da allerdings die Front des Busses ziemlich zerstört wurde, musste die Straße für einige Zeit komplett gesperrt werden, heißt es. Das hatte Auswirkungen auf den Feierabendverkehr.