Opfer entdeckt Täter durch Internetsuche

Ahaus/Nienborg -

Eine verbale Entgleisung, eine Verfolgungsjagd, sowie eine brutale Prügelei samt Messer – diese Szenen stammen aus keinem Actionfilm, sondern haben sich am 15. November 2019 in den Abendstunden in Nienborg zugetragen. Auslöser war der Frust eines vielfach vorbestraften Nienborgers. Für diesen Gewaltausbruch musste sich der Mann jetzt vor dem Ahauser Amtsgericht verantworten.