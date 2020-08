Wo liegt eigentlich dieses Ochtrup?

Mia Rübestahl ist mit ihren elf Jahren, was Preisverleihungen angeht, schon fast ein Profi. Seit einigen Jahren mischt sie bei den „Ochtruper Lichtmalern“ mit. Zuletzt waren die Nachwuchsfotografen erneut erfolgreich. Und für Mia gab es den ersten Titel: Sie ist jetzt in ihrer Altersklasse bis zwölf Jahre Deutsche Meisterin. Doch auch die anderen „Lichtmaler“ heimsten Titel, Preise und Medaillen ein.

Paul Lammers ist einer von ihnen. Der 19-Jährige kommt aus Heek und lebt mittlerweile in Regensburg, ist aber immer noch für die „Ochtruper Lichtmaler“ aktiv. Er sicherte sich den Titel in der Altersstufe 17 bis 21 Jahre. Anna-Lena Kockmann ist Vizemeisterin in der Kategorie der Zwölf- bis 16-Jährigen. „Du schrammst immer am ersten Platz vorbei, oder?“, hat Steffi Herrmann festgestellt. Gemeinsam mit Chris Tettke leitet sie die Gruppe der Nachwuchsfotografen. Doch Anna-Lena nimmt es sportlich. Sie freut sich über die Auszeichnungen.

Jeder Fotograf darf bei den Deutschen Meisterschaften sechs Fotos einreichen. Darunter darf zudem eine Serie sein. Nur 25 Prozent der eingereichten Fotos werden angenommen. „Alle anderen fliegen raus“, erklärt Chris Tettke beim Pressetermin das Prinzip. Die angenommenen Bilder werden dann einzeln bewertet mit Urkunden und Medaillen. Wer insgesamt die besten Bewertungen hatte, gewinnt den Titel.

Die Preisverleihung sollte eigentlich im September in Ludwigshafen stattfinden. Sie fällt aber coronabedingt aus. „Das ist schon schade“, weiß Steffi Herrmann, dass sich die Jugendlichen auf das Event gefreut haben. Sämtliche Auszeichnungen werden nun per Post zugestellt. „Da braucht es für Och­trup sicherlich einen Kleintransporter“, schätzt Steffi Herrmann die Ausbeute ihrer Truppe ab. „Sieger in allen Ecken“, ist sie besonders stolz auf die Leistungen der Jugendlichen. Vor acht Jahren gründete sie gemeinsam mit Chris Tettke die Gruppe. „Damals wollte ich einfach nur mit Kindern fotografieren“, erinnert sie sich zurück. Dass die „Lichtmaler“ so erfolgreich sein würden, habe sie damals nicht vermutet.

Erfolg bei der Deutschen Fotomeisterschaft 1/22 Streicherimpression Foto: Paul Lammers

Königskerze Foto: Selina Rueskamp

Winterstarre Foto: Paul Lammers

Morgenstille Foto: Paul Lammers

Modeln ist langweilig Foto: Mia Rübestahl

Meine kleine Schwester Foto: Mia Rübestahl

Streifenparade Foto: Mia Kaczmarek

Mein kleiner Freund Foto: Maira Wissing

Kontaktaufnahme Foto: Luzie Bos

London Foto: Lotta Bos

Schönheit in schwarz-weiß Foto: Linnea Bodenberger

Saitenspiel Foto: Linnea Bodenberger

Auf der roten Rolltreppe Foto: Lisa Marie Moor

Nach dem Regen Foto: Linnea Bodenberger

Lebenslauf Foto: Linnea Bodenberger

Selfie Foto: Klara Zurich

Good Vibrations Foto: Jasper Eißing

Blütenimpressionen Foto: Inga Penn

Haarvolution Foto: Anna-Lena Kockmann

Wildwuchs Foto: Anna-Lena Kockmann

"Leoni" Foto: Anna-Lena Kockmann

"Ihre Eltern" Foto: Anna-Lena Kockmann

Und trotzdem bleibe die Bewertung eines Fotos in letzter Instanz natürlich Geschmackssache. So sei beispielsweise ein Foto von Mia Rübestahl bei der Landesfotoschau förmlich „verrissen“ worden, während es jetzt bei der Deutschen Meisterschaft für den Wettbewerb angenommen wurde. Steffi Herrmann und auch Chris Tettke haben selbst schon als Juroren gewirkt. „Das ist schon heftig“, weiß Steffi Herrmann, dass es bei den Wettbewerben viele tolle Fotos gibt, aber eben nicht alle gewinnen können. „Manchmal versteht man es einfach nicht“, gibt sie ehrlich zu. Bewertet werden unter anderem die technische Umsetzung, Kreativität und die Motivauswahl. „Früher floss noch die Qualität des Abzugs oder des Passepartouts mit ein“, erinnert sich Chris Tettke. Zum Glück seien mit der digitalen Bereitstellung der Bilder nun gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer geschaffen.

Und ganz abgesehen davon, haben die „Lichtmaler“ die Juroren offenbar überzeugt. Insgesamt seien in den vier Altersklassen mehr als 6000 Fotos eingereicht worden, erzählt Chris Tettke. Aufgrund des guten Abschneidens seiner Jugendlichen bei diesen Wettbewerben, sind die „Lichtmaler“ mittlerweile in der Szene bekannt. Und nicht selten werde unter den Juroren die Frage gestellt, wo denn eigentlich dieses Ochtrup liege? „Das ist doch beste Werbung für unsere Stadt, oder nicht?“, meint Chris Tettke schmunzelnd.

Den Nachwuchsfotografen steigt der Erfolg aber nicht zu Kopf. Sie haben einfach nur Spaß am Fotografieren. Das Sammeln von Preisen, Urkunden und Pokalen ist da ein angenehmer, aber zweitrangiger Nebeneffekt.