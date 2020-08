Jens Spahn zu Gast: Bahn frei für den Bundesminister

Für den Bundesgesundheitsminister war der Termin am frühen Morgen ein klassisches Heimspiel. Als direkt gewählter Abgeordneter für den Bundestag kennt er die Kommunen seines Wahlkreises und natürlich auch viele Akteure vor Ort. Am Donnerstagmorgen ging es zum einen um die Unterstützung der CDU für die Kommunalwahl, aber auch um die Themen Corona und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Eingeladen hatte der CDU-Ortsverband, Gastgeber in der Seniorenwohnanlage „Metelen Land“ war der Pflegedienst Leusbrock.

Doch vor dem Start in die Veranstaltung war der Bundesminister gefordert. Zum Live-Interview waren die Gäste der Fragerunde so mucksmäuschenstill, dass allein der krähende Hahn in der Nachbarschaft mit über den Sender ging – und natürlich der Minister, der sich aktuellen Fragen zur Corona-Pandemie stellte.

Keine Impfpflicht gegen das Coronavirus

Das machte er auch während des Termins im schattigen Garten der Seniorenresidenz. „Jens, wir haben ein Problem in Heinsberg“, hatte NRW-Ministerkollege Karl-Josef Laumann am Telefon gemeldet – und damit ausgerechnet am Karnevalsdienstag das Signal geliefert für die in der bundesrepublikanischen Geschichte einmaligen Einschränkungen des Alltags.

Jens Spahns Blick zurück schloss sich eine Einschätzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Virus an. Sein Fazit: „Wir haben viel erreicht.“ Und das sei ihm auch aus dem Ausland gespiegelt worden. Die Balance im Alltag zu finden, zugleich aber auch Prioritäten zu setzen, sei nicht immer einfach gewesen. Zum Thema Maske sagte Spahn: „Wir tragen durch das Tragen auch Verantwortung für andere.“ Der Kritik an kostenlosen Tests für Urlaubsrückkehrer begegnete er damit, dass es doch gerade das Ziel sein müsse, möglichst viele Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehrten, zu checken. „Wenn die Menschen die Tests selber bezahlen müssen, überlegen sich viele, ob sie die 60 bis 70 Euro zahlen.“

Was bedeutet die Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Russland? 1/8 Vor einigen Tagen hatte Russland angekündigt, demnächst einen ersten Impfstoff gegen Corona zulassen zu wollen. Am Dienstag gab der russische Präsident Wladimir Putin nun genau dies bekannt. Schon bald sollen die ersten Ärzte und Lehrer geimpft werden. Grundsätzlich sehen Experten eine Impfung als wirksamstes Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an. Kann der russische Impfstoff das leisten? Foto: Christian Ohde via www.imago-ima

Was ist über den Impfstoff bekannt? Insgesamt wenig. Der Wirkstoff ist unter dem Namen „Gam-COVID-Vac Lyo“ in einer Datenbank für klinische Studien registriert. Nach Angaben von Präsident Putin soll er unter dem Namen „Sputnik-V“ vermarktet werden. Bei dem Impfstoff handelt es sich um einen sogenannten Vektorimpfstoff. Dabei wird ein harmloses Virus - hier Adenoviren - als Transporter genutzt, um genetische Informationen für ein Eiweiß des Sars-CoV-2-Virus in den Körper zu schleusen. Ziel ist es, das Immunsystem dazu zu bringen, Antikörper gegen das Eiweiß zu bilden und andere Abwehrreaktionen hervorzurufen. Bei Kontakt mit Sars-CoV-2 ist der Körper dann vorbereitet und kann die Infektion besser eindämmen. Das staatliche Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau, das den Impfstoff entwickelt hat, hatte bereits im Mai von erfolgreichen Tests mit dem Wirkstoff gesprochen. Anfang August teilte der Gesundheitsminister Michail Muraschko der Staatsagentur Tass zufolge schließlich mit, diese klinischen Tests seien abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden allerdings noch nicht für eine unabhängige Bewertung veröffentlicht. Foto: Alexei Nikolsky via www.imago-im

Wie verläuft die Prüfung eines Impfstoffs üblicherweise? Bei der Entwicklung eines Impfstoffes setzt die Forschung auf ein stufenweises Vorgehen: Zunächst werden Impfstoffkandidaten in Zell- und Tierversuchen auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet. Bei positiven Ergebnissen dieser präklinischen Untersuchungen können die Impfstoffe an Menschen getestet werden. In der Regel durchläuft ein Kandidat drei Phasen der klinischen Prüfung, bevor er zugelassen werden kann. Darin werden Verträglichkeit, Sicherheit, Wirksamkeit und Anwendungsschemata getestet und nach und nach immer mehr Probanden eingeschlossen. Seltene Nebenwirkungen könnten insbesondere in der Phase-III-Prüfung mit mehreren Tausend Probanden erkannt werden, erläuterte Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts im hessischen Langen. Von einer abgeschlossenen Phase-III-Studie mit dem russischen Impfstoff ist nichts bekannt, laut Gesundheitsminister Muraschko soll diese Testphase unabhängig von der Zulassung anlaufen. Ein sehr ungewöhnliches Prozedere. Foto: Sebastian Gollnow

Wie reagieren unabhängige Experten auf die Ankündigungen Russlands? Ohne konkrete Daten ist es auch für Fachkollegen schwer, die Qualität und Wirksamkeit des Impfstoffes einzuschätzen. Insgesamt sind die Reaktionen verhalten. „Ich sehe die Zulassung sehr, sehr zurückhaltend“, sagt etwa der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. „Gerade wenn Impfstoffe aus nicht ganz so freien Systemen kommen, ist eine unabhängige Begutachtung besonders wichtig. Sonst kann da jede Firma irgendwas erzählen.“ Ärztepräsident Klaus Reinhardt kritisierte das Vorgehen Russlands. „Die Zulassung eines Impfstoffs ohne die entscheidende dritte Testreihe halte ich für ein hochriskantes Experiment am Menschen“, sagte er der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Es dränge sich der Eindruck auf, dass es sich um eine populistische Maßnahme handele, so der Präsident der Bundesärztekammer. „Es ist unverantwortlich, ganze Bevölkerungsgruppen bereits in diesem Stadium der Entwicklung zu impfen.“ Foto: Wolfgang Kumm

Wer ist hierzulande für die Zulassung zuständig? Damit ein Impfstoff in Deutschland auf den Markt kommen kann, benötigt er eine behördliche Zulassung. Für eine nationale Zulassung ist das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zuständig. Alternativ kann eine zentrale europäische Zulassung durch die EU-Kommission erteilt werden. Sie wird unter Mitwirkung des PEI von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA koordiniert. Foto: Andre Lucas

Was muss ein Impfstoff können, um erfolgreich vor einer Infektion zu schützen? Eine Impfung soll den Körper dazu anregen, Antikörper gegen Bestandteile des Erregers zu bilden. Diese können das Virus bei einem späteren Kontakt direkt bekämpfen. Gleichzeitig werden im Idealfall Gedächtniszellen gebildet, die auch nach längerer Zeit noch blitzschnell auf einen Erreger reagieren und passende Antikörper produzieren können. Schließlich spielen sogenannte T-Zellen bei der Immunantwort eine wichtige Rolle. Ob ein Impfstoff gegen Corona diese schützenden Reaktionen des Körper hervorrufen kann und wie lange diese gegebenenfalls bestehen bleiben, ist bisher offen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass auch zunächst erfolgversprechende Impfstoffkandidaten in späteren Untersuchungen nicht den gewünschten Schutz hervorrufen. Ein Impfstoff kann aber auch schon dann wertvoll sein, wenn er zwar nicht die Ansteckung, aber zumindest schwere Krankheitsverläufe verhindert. Grundsätzlich gehen Experten davon aus, dass es nicht einen Impfstoff gegen Corona geben wird, sondern mehrere. Foto: Hans Pennink

Wie weit ist die Entwicklung anderer Impfstoff-Kandidaten? Derzeit laufen weltweit mehr als 170 Impfstoffprojekte, aber nur sechs befinden sich nach Angaben der WHO in der fortgeschrittenen Phase III der klinischen Prüfung. Aus Deutschland mischt das Mainzer Unternehmen Biontech ganz vorne mit, das seinen Kandidaten in einer kombinierten Phase-II/III-Studie zunächst in den USA prüft. Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, bei erfolgreicher Prüfung im Oktober den Antrag auf eine Marktzulassung stellen zu wollen. Auch beim Unternehmen Curevac aus Tübingen laufen Testreihen. Foto: Kirsty Wigglesworth

Wann rechnen Experten mit einer Zulassung von umfassend geprüften Impfstoffen? Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres - dies ist der Zeitrahmen, den viele Experten nennen. Immer vorausgesetzt, die klinische Prüfung verläuft erfolgreich, wie PEI-Präsident Klaus Cichutek kürzlich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte. Erfolgt aufgrund einer positiven Bewertung die Zulassung, muss der Impfstoff in möglichst großen Mengen produziert werden. Unter diesen Annahmen könnten „wir Mitte 2021 über einen Impfstoff verfügen, der auf breiter Basis eingesetzt werden kann“, sagte WHO-Chefforscherin Soumya Swaminathan kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. Foto: Christoph Schmidt

„Wir werden so schnell einen Impfstoff haben, wie noch nie“, ist sich Spahn angesichts der weltweiten Forschung sicher. Wichtig sei, dass dieser Impfstoff ausreichend getestet werde, erklärte er mit Blick auf das Vorpreschen Russlands. Denn: „Wir impfen schließlich Millionen, vielleicht Milliarden Menschen.“ Spahn stellte klar, dass es keine Impfpflicht gegen das Virus geben werde.

Bahn frei für den Bundesminister

Die kritische Anmerkung Philipp Leusbrocks vom Pflegedienst, dass Pflegekräfte nicht regelmäßig getestet würden, begegnete Spahn mit dem Hinweis, dass dies grundsätzlich dort geschehe, wo die Gesundheitsämter dies für angezeigt hielten – angepasst an die Lage. Gleichwohl wolle er das Thema mit seinen Ministerkollegen in den Ländern ansprechen. „Gelernt“ hat Spahn auch, dass Entscheidungen mitunter die Dienste überforderten – etwa bei der kurzfristig gelockerten Besuchsregelung zum Muttertag, die Leusbrock hier beispielhaft ansprach.

Aus der Praxis berichten die Ärztinnen Annette und Louise Weritz. Letztere beklagte, dass Praxen als „Verteilzentralen“ für das Virus dienen könnten, weil Patienten – beispielsweise für ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – gezwungen seien, den Arzt persönlich zu kontaktieren. Jens Spahn konstatierte, dass durch Digitalisierung, etwa Videosprechstunden, Optimierungsmöglichkeiten bestünden. Corona habe in dem Bereich einen Schub gebracht.

Als Spahn zum Ende der Fragerunde von der örtlichen CDU-Vorsitzenden Veronika Lücking einen Minigolfball geschenkt bekam, nahm er den Ball auf, und entschloss sich zum Spontanbesuch der neuen Anlage in der Heide. Dort wirbelten die beiden Berliner Karossen für den Minister und die Sicherheitsleute auf der Zufahrt viel Staub auf. Egon Tillack und Franz Bock empfingen den Minister, erklärten kurz das Engagement des Marketingvereins und überreichten ihm sodann einen Schläger: Bahn frei für den Bundesminister.