Olaf Scholz in Ahlen: Minister, Vize-Kanzler, Kandidat

Den neuen Hut, das wurde schnell deutlich, hat er zwar schon auf, aber noch passt er nicht so richtig. Nüchterne Sachlichkeit statt krachlederne Polit-Attacke: Vier Wochen vor der Kommunalwahl in NRW und mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl wirkte es so, als übe der 62-Jährige noch Wahlkampf. Interessant war’s trotzdem.

Die Kulisse stimmt, das Wetter nicht: Die alte Zeche Westfalen im Osten der Stadt ist malerisch. Die Kulisse ist auch aufgrund ihrer Geschichte perfekt für eine Wahlkampfveranstaltung der SPD. Die frühere Lohnhalle: licht und heiß; die Sitz­reihen: corona-bedingt großzügig auseinandergezogen; die Masken: Pflicht.

Eine goldene Regel im Kommunalwahlkampf lautet: Lokal geht vor. Ehe Scholz also auf die Bühne darf, sind der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup aus Sendenhorst und Hermann Huerkamp an der Reihe. Huerkamp kommt aus der Stadtteilarbeit, kennt den Osten der Stadt wie seine Westen­tasche und ist der Bürgermeisterkandidat der SPD, der den parteilosen Chef im Rathaus, Dr. Alexander Berger, am 13. September beerben will.

Viertel nach fünf Uhr macht er die Bühne frei für den prominenten Gast. Scholz ist ein begabter Redner, das wird auch in Ahlen deutlich. Unaufgeregt, gerne lakonisch und zumeist verschmitzt lächelnd. Das Wort „Solidarität“ zieht sich wie ein roter Faden durch seine Rede. Ein anderes ist „Respekt“. Corona habe die Stärken des Staates unter Beweis gestellt, sagt er. „Und die Krise hat gezeigt: Wir brauchen ihn.“ So wie sie auch gezeigt habe, dass der gesellschaft­liche Zusammenhalt wichtig sei, „auch wenn er immer mehr verloren zu gehen scheint“.

Als Kanzlerkandidat seiner Partei ist Scholz ein Jahr vor der Bundestagswahl in einer etwas misslichen Lage. Wie soll er den politischen Gegner hart attackieren, wenn er mit der CDU noch mehr als zwölf Monate zusammen regieren muss? In Ahlen umschifft er diese Klippen gekonnt. Wirbt für die „Modernisierung der Volkswirtschaft“ und ein geeintes Europa, bezieht Solidarität nicht nur auf Menschen, sondern fordert sie beispielsweise auch ein für starke und nicht so starke Regionen in Deutschland.

Die Art kommt an. Am Donnerstag in Ahlen. Und auch ansonsten. Scholz ist derzeit einer der beliebtesten Politiker in Deutschland – und krisenerfahren. Als Arbeitsminister im ersten Kabinett von Angela Merkel hat er den Ausbau der Kurzarbeit vorangetrieben und damit dazu beigetragen, dass die Republik vergleichsweise gut durch die internationale Finanzkrise vor zehn Jahren gekommen ist. In der Corona-Krise hat er als Finanz­minister umfangreiche Hilfsprogramme aufgelegt und damit den Zusammenbruch der Wirtschaft abgewendet. Wäre er in der CDU, könnte man ihn vielleicht jetzt schon zum nächsten Kanzler ausrufen. Er ist aber Sozialdemokrat – und die SPD ist Lichtjahre von einer Mehrheit entfernt. Die Frage ist also nicht „Kann Scholz Kanzler?“, sondern: „Kann er die SPD wieder attraktiv machen?“ Auch die Aufgabe ist schon schwierig genug.