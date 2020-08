Die Jury hatte die Qual der Wahl

Die Jury hatte keine leichte Aufgabe: Mehrere Tische lagen voll mit Fotos, als Simone Thieringer von der Stadtverwaltung zusammen mit Michaela Bernsmann, Stefan Flockert und Andreas Große Hüttmann von der WN-Lokalredaktion die Erstplatzierten des Alltagsmenschen-Fotowettbewerbs ermittelten. Diesen hatte die Redaktion zusammen mit „Tourismus & Kultur“ anlässlich der Ausstellung der Wittener Künstlerin Christel Lechner ausgeschrieben, und rund 270 Fotos von knapp 200 Einsendern kamen daraufhin im E-Mail-Postfach der Redaktion an. Ein Teil wurde auf verschiedenen Bilderseiten präsentiert, ein Großteil zudem in einer Fotostrecke im Internet.

„Es freut uns sehr, dass der Fotowettbewerb trotz der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie und der zweite Lockdown für den Kreis Warendorf mitgebracht haben, so gut gelaufen ist“, freute sich WN-Redaktionsleiter Andreas Große Hüttmann.

Angesichts der Vielzahl der Einsendungen hatte die Redaktion bereits eine erste Vorauswahl getroffen, sodass „nur“ noch rund ein Drittel der Aufnahmen in der engeren Wahl war.

In einer ersten Runde hatten alle Jurymitglieder die Gelegenheit, sich ausgiebig alle Bilder anzuschauen, bevor sie auf dieser Grundlage ein erstes Urteil fällen konnten. Mit Ein-Cent-Münzen konnte jeder Juror fünf Bilder in die letzte Runde „befördern“.

Dann wurde es richtig spannend, als es um die fünf Erstplatzierten ging. Am Ende siegte eine Aufnahme, die den neunjährigen Moritz Janning-Picker und die gleichaltrige Marleen Salomon zeigt, die das „Berliner Paar“ im Orkotten-Kreisel nachgestellt haben.

Auf dem zweiten Platz landete eine Aufnahme von Andrea Vollbracht, während ein Schnappschuss von An­dreas Schlüpmann von der Jury mit dem dritten Rang belohnt wurde. Alle drei Erstplatzierten bekommen jeweils einen WN-Ticketshop-Gutschein im Wert von 50 Euro. Daniela Schäfer landete mit ihrer erweiterten Bauarbeiter-Aufnahme an vierter Stelle, während Ingrid Paprotté sich über den fünften Platz freuen kann. Sie bekommen jeweils eine WN-Uhr. Die Preise können nach vorherige Absprache, 73 35 75, in den nächsten Tagen in der Redaktion abgeholt werden.

Die erstplatzierten Bilder sind auf der zweiten Lokalseite zu sehen.