Erst kürzlich flog alles auf. Bis dahin agierten die Täter professionell, wie ihr mutmaßliches Vorgehen zeigt.

Schaut man durch die Fenster, sieht man noch allerhand gekappte Kabel auf dem Boden liegen. Ein Kellerfenster steht offen. Teilweise sind die Rollläden im ersten Stock notdürftig heruntergelassen. Wie lange die Unbekannten im Gebäude ihre Drogenplantage betrieben, ist noch unklar. Fakt ist, dass die Polizei mithilfe des Technischen Hilfswerks am 31. Juli 1000 vertrocknete Hanf-Setzlinge und professionelles Anbau-Equipment sicherstellte.

Die Ermittlungen laufen und die Spur führt die Ermittler in die Niederlande. Das bestätigt Kreispolizei-Pressesprecher Frank Rentmeister: „Ein Bezug in die Niederlande ist sehr wahrscheinlich.“

In der Vergangenheit soll ein heller Sprinter mehrfach direkt vor dem Gebäude geparkt haben. Offenkundig so, dass niemand sehen konnte, was an den Seitentüren passiert. Ob dabei Drogen verladen wurden, ist nicht bestätigt. „Wir können aktuell nicht sagen, ob dort etwas abgeerntet wurde“, so Frank Rentmeister. Doch der Verdacht liege nahe. Warum die Plantage aufgegeben wurde, ist eine von vielen offenen Fragen.

Zudem ist die Rede von einem niederländischen Kennzeichen, Licht mitten in der Nacht im Haus und Männern in Warnwesten mit Absperrbaken. Unauffällig geht anders, aber Verdacht hatte bis zuletzt dennoch niemand geschöpft. Ob die Täter so suggerieren wollten, sie seien Bauarbeiter, ist spekulativ. Ausgeschlossen ist es nicht. „Uns sind diese Hinweise bekannt“, so der Polizeisprecher. Vorgehen, Anzahl der Setzlinge und Equipment spreche für Täter, die Ahnung von der Materie haben. „Ob es Wiederholungstäter sind, wissen wir aber nicht“, stellt Frank Rentmeister klar. Derzeit wird das Equipment auf verwertbare Spuren untersucht, danach soll es vernichtet werden. Zudem, so Rentmeister, würde derzeit ermittelt, wie hoch der Wirkstoffgehalt der sichergestellten Setzlinge sei.

Inwieweit der Besitzer des Gebäudes in die Geschehnisse involviert ist, ist unklar. Frank Rentmeister verweist auf die laufenden Ermittlungen. Jedenfalls ist das Objekt in Privatbesitz. Nicht auszuschließen, dass der Eigentümer von den Geschehnissen gar nichts mitbekommen hat. Ob es bereits eine ganz konkrete Spur gibt, darüber hüllt sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen in Schweigen.

Wichtig sei, das betont der Polizei-Pressesprecher, dass alle, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich bei der Kripo in Borken unter 02861 9000 melden. „Jeder Hinweis, jede Beobachtung ist für uns wichtig.“