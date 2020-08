Tatverdächtige nicht mehr in U-Haft

Lienen -

Vor einem halbem Jahr erschütterte eine Gasexplosion Lienen, in deren Folge ein 19-jähriger Feuerwehrmann starb und weitere Kameraden zum Teil schwer verletzt wurden. Noch immer steht das teilzerstörte und unbewohnbare Mehrfamilienhaus am Dorfteich und erinnert an das Unglück. Was die Ermittlungen betrifft, scheinen Staatsanwaltschaft und Polizei nur schleppend voranzukommen. Die im Mai festgenommene junge Frau, die in dem Haus gewohnt hat, ist seit Anfang Juli offenbar wieder auf freiem Fuß.