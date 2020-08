Ladbergen sucht den Bürgermeister

Ladbergen -

Plakate an Ortseingängen und Landstraßen, Wahlbenachrichtigungen und Wahlprogramme in den Briefkästen, Infostände an Supermärkten, NRW steht kurz vor der Kommunalwahl. Am 13. September entscheiden auch in Ladbergen Wahlberechtigte über die Zusammensetzung von Gemeinderat und Kreistag und darüber, wer neuer hauptamtlicher Bürgermeister des Ortes und neuer Landrat des Kreises Steinfurt wird.