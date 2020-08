Um 23.29 Uhr am Samstagabend war die freiwillige Feuerwehr zunächst zu einem Strohballenbrand im Winkelhoek gerufen worden. Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle habe es dann eine zweite Alarmierung für die Kräfte gegeben, wie Wehrführer und Einsatzleiter Sebastian Greufe vor Ort erklärte, weil sich die initiale Lage dann noch einmal konkretisiert habe, man habe dann die Information erhalten, dass die Strohballen in einer offenen Halle brennen, in der sich anfangs auch noch landwirtschaftliche Fahrzeuge befanden. „Bei Eintreffen gestaltete sich die Lage so, dass die Strohballen in voller Ausdehnung brannten und das Feuer auf einen dahinterliegenden Holzhaufen mit etwa 80 Kubikmetern Holz übergriff“, so Greufe, der weiter sagte: „Der Landwirt selber konnte im ersten Zugriff den Schlepper noch rausfahren.“

Löscharbeiten gestalteten sich schwierig

Doch für die Feuerwehr, die mit allen Kräften aus der Stadtmitte sowie weiteren Kräften aus Schmedehausen und Reckenfeld sowie weiterer materieller Unterstützung aus Ibbenbüren gegen das Feuer kämpfte, wurde der Brand der etwa 300 Quadratmeter großen Halle sofort zur enormen Herausforderung. Die Einsatzstelle habe sich „etwas schwierig gestaltet, weil die Zuwegung sehr eng und knapp bemessen ist und wir das Stroh und das Kaminholz einzeln ablöschen und auseinanderziehen mussten. Aufgrund der Enge war dies nur schwer möglich“, so Greufe weiter. Zudem sorgte die Witterung mitsamt der hohen Luftfeuchtigkeit dafür, dass die starke Rauchentwicklung nur bedingt nach oben abzog und auch den Kräften ohne schweren Atemschutz das Arbeiten an der Einsatzstelle erschwerte.

Einsatz dauerte bis in den Morgen

Stundenlang kämpften die Trupps mit und ohne Atemschutz gegen die hohe Energiedichte und die enorme Temperatur, die durch das gepresste Stroh entstand. Zwei weiter entfernte Hydranten stellten unterdessen die Wasserversorgung sicher. Bis in die frühen Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 60 000 Euro. Zur Klärung der Brandursache wurde die Brandstelle beschlagnahmt.