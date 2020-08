Diese Szenerie erinnert an den deutschen Kult-Film "Bang Boom Bang", in dem auf die Weise ein Tresor hinter einem Auto hergeschleift wurde. In aktuelle - realen Fall handelt es sich um einen Zigarettenautomat, der in der Nacht zu Montag in der Coesfelder Bauernschaft Brink aus dem Boden gerissen wurde. Mit einem Wagen und Seil hatten die unbekannten Täter den Automaten auf der Höhe eines Restaurants aus den Angeln.

Die Schleifspur, die der Automat etwa 300 Meter lang auf der Fahrbahn hinterlassen hatte, endet auf der Höhe eines Maisfeldes. Aufgeknackt wurde dieser nicht, die Täter flohen ohne Beute. Der Automat wurde am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr aufgefunden.

Zeugen, die die ungewöhnliche Tat beobachtet haben oder weitere Details nennen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02541-14-0 zu melden.