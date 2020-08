Klingelt der Kümmerer, dann wird‘s höchste Zeit, die Hecke zurückzuschneiden und „klar Schiff“ vor der eigenen Haustür zu machen. Kümmern – das heißt für Erdal Özbay ab sofort: Ganz genau gucken! Mit dem 47-Jährigen schicken die Ahlener Umweltbetriebe einen Saubermann durch die Bezirke, der auch seinen Kollegen konkrete Knackpunkte nennt. Und systematisch koordiniert. „Damit unsere Stadt noch schneller noch sauberer ist“, schickt Bürgermeister Dr. Alexander Berger der ersten Runde vorweg, die am Montagmittag auf dem Parkplatz der Stadthalle beginnt.

Gang rein und los? Nicht mit diesem flotten Flitzer. Erdal Özbay ist vom Diesel der Stadtreinigung auf den E-Smart umgestiegen. „Der wirken soll“, wie Matthias Krätzig, Einsatzleiter Stadtreinigung, betont. Noch fehlen die Hotline 59 90 00 und der QR-Code, über die der Kleine Kontakt zwischen Öffentlichkeit und Stadt herstellt.

Bei der Beseitigung von Missständen setzt Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, an der eigenen Adresse an: Klappern Gehwegplatten, öffnen sich Schlaglöcher, hängt ein Schild schief oder quillt ein Abfallbehälter über – der Kümmerer nimmt den Fall via i-Pad auf, um ihn dann an die Kollegen von Entsorgung, Stadtreinigung und Grünfläche weiterzuleiten. „Zusammen sind sie unsere schnelle Eingreiftruppe“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Und das Angebot Bestandteil des Grünflächenkonzeptes der Stadt Ahlen aus dem Jahr 2019. Das mobilisierte auch die „Task Force“ gegen den Eichenprozessionsspinner. Mit erstem sichtbaren Erfolg, wie Berger anmerkt: „Es ist in diesem Jahr sehr ruhig geblieben, weil wir vorausschauend agieren.“

Der Kümmerer durchfährt im zweiwöchigen Rhythmus zehn Bezirke. Sein Augenmerk gilt zunächst den Hotspots, später geht‘s bis in kleine Anliegerstraßen. „Wir haben bewusst einen Türkisch stämmigen Mitarbeiter gesucht. Wenn der Landsmann anklopft, ist das was ganz Anderes“, erklärt Krätzig. Dann klappe es auch mit der Verständigung.

„ Wenn der Landsmann anklopft, ist das was ganz Anderes. Wenn der Landsmann anklopft, ist das was ganz Anderes. “ Matthias Krätzig

Wuchert die Hecke auf den Gehweg, verdunkelt ein Baum die Straßenbeleuchtung – der Kümmerer klingelt beim Bürger an und bittet um Abhilfe. Mit dem Hinweis, in zwei Wochen erneut vorbeizuschauen. Sollte in der Zwischenzeit nichts passiert sein, übernimmt das Ordnungsamt.

Mit Erdal Özbay sitzt ein Mann am Steuer des Saubermobils, der die Stadt kennt. Im Jahr 2009 begann er bei der Stadtentsorgung, wechselte 2012 zur Stadtreinigung und ist dort seit 2016 Vorarbeiter. In sein altes Team wird er in den Wintermonaten vorübergehend zurückkehren, ehe er im Frühjahr wieder mit seinem E-Mobil durchstartet.