Landwirtin Delia Bögel: „Der schönste Beruf der Welt“

Plötzlich drehte Delia Bögel den Kopf und schaute aus dem Fenster statt auf den Monitor. „Da habe ich gedacht: Ich könnte jetzt auch mit dem Trecker Heu fahren!“ Das war’s dann mit der Architekten-Laufbahn. Die heute 24-Jährige besann sich auf ihre Wurzeln, studierte Agrarwirtschaft und ist nun zurück auf dem elterlichen Milchviehbetrieb in der Ibbenbürener Bauerschaft Aatal Ost. Delia ist Bäuerin geworden – und das in einer Zeit, in der viele Landwirte, mürbe gemacht durch neue Vorschriften und sinkende Preise, eher ans Aufgeben denken.

Bei der letzten Erhebung im Jahr 2016 gab es in Nordrhein-Westfalen 33 688 landwirtschaftliche Betriebe – neun Jahre zuvor waren es noch 47 511. Dennoch ist Delia Bögel mit ihrer Berufswahl nicht alleine. Die Statistik der Landwirtschaftskammer zeigt, dass die Zahlen ziemlich konstant sind und eher steigen. Demnach haben 2019 in Nordrhein-Westfalen 553 Menschen eine Ausbildung zum Landwirt begonnen – vier mehr als im Vorjahr. 2010 waren es mit 463 deutlich weniger. „Und die kommen gar nicht alle von einem Hof“, betont Lea-Kathrin Piepel, Pressesprecherin der Kammer.

„Ich hatte ja eine tolle Kindheit“

Delia Bögel schon. „Ich hatte ja eine tolle Kindheit“, schwärmt sie heute. Mit viel Platz zum Spielen, frischer Luft und der Gelegenheit, mit Kälbchen an der Leine spazieren zu gehen. „Aber auch mit viel Arbeit, die oft nervig und stressig ist.“ Nicht verwunderlich also, dass in Teenie-Tagen, beim Melken am frühen Morgen nach der Zeltparty, andere Berufswünsche aktuell wurden. Psychologin zum Beispiel. „Aber zehn Semester studieren? Das ist nichts für mich.“

Berufswunsch Architektin

Die Schülerin fand eine Alternative: Architektin. Nach ihrem Bautechnik-Fachabitur am technischen Gymnasium in Rheine machte Delia erstmal ein Praktikum beim Architekten. „Da habe ich gemerkt, dass das eine Menge Büroarbeit ist und man die Ergebnisse seiner Arbeit erst viel später sieht.“ Wer hingegen morgens pflügt, sieht mittags, was er getan hat – Delia besann sich und wurde Landwirtin.

Ausbildung und Studium

Zwei Jahre Ausbildung auf Höfen in Nordwalde und Sendenhorst, dann sieben Semester Studium – absichtlich auch deshalb in Kiel, damit sie mal rauskommt. Auslandssemester in Neuseeland inklusive. Spätestens da wurde ihr klar: „Woanders ist es schön – zu Hause ist es schöner.“ Und deshalb entschied sie sich nach dem Abschluss im Juli, nicht Herdenmanagerin auf einem großen Betrieb zu werden, sondern bei ihren Eltern einzusteigen – mit der Hofübernahme im Blick.

Tagesablauf

Nun steht sie jeden Tag um 6.30 Uhr auf, 7 Uhr wird gemolken. 60 Milchkühe hat der Betrieb, das ist fast zu wenig zum Überleben. „Aber wir können uns nicht vergrößern, weil unsere Flächen nicht ausreichen.“ Futter erzeugen die Bögels fast ausschließlich selbst und müssen auf Sicherheit setzen, seit die Folgen des Klimawandels das Risiko vergrößern. Aktuelles Beispiel: Die im Herbst gesäte Gerste ging nicht auf, im Frühjahr musste sie untergepflügt und neu eingesät werden.

Anderthalb Stunden dauert das Melken, dann gibt’s Futter für Kälber, Kühe und Bullen. Frühstück gegen 10 Uhr, dann Strohställe ausmisten, Tränken kontrollieren, Tiere umstallen, „und irgendwas ist immer kaputt“. Mittagessen, zweite Fütterung, Kühe auf die Weide treiben, 18 Uhr wieder melken, füttern, Melkstand reinigen. Feierabend. 6.30 Uhr aufstehen. Alles kehrt täglich wieder – „aber das ist der schönste Beruf der Welt.“

Dumm oder mutig?

Dennoch: Zukunftssorgen? „Dumm oder mutig – das liegt dicht beieinander“, räumt Delia Bögel ein. „Natürlich frage ich mich immer, wenn ich die Schlagzeilen lese, ob das hier Zukunft hat. Aber wenn alle so denken würden, hätten wir in zehn Jahren in Deutschland keine Landwirtschaft mehr.“

Zukunftspläne

Also wagte Delia den Schritt – und hat nun viele Ideen, wie sie den kleinen Hof im Aatal zukunftsfest machen kann. Bei einem Milchpreis von derzeit 29 Cent müssen andere Erlösquellen her. Und sie will mit Verbrauchern ins Gespräch kommen, ihre Arbeit erklären, eine Lanze brechen für die konventionelle Landwirtschaft. „Hey, auch hier gibt es Tierwohl“, ruft sie entschlossen. Denn eins ärgert sie mehr als alles andere: „Dass es zu wenig Wertschätzung für die Landwirtschaft gibt!“