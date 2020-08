„Masken-Disziplin gestiegen“

Wer keine Maske in Bussen und Bahnen trägt, kann seit Mittwoch sofort mit 150 Euro Bußgeld zur Kasse gebeten werden. Zudem sind die Verkehrsunternehmen dazu angehalten, Maskenverweigerer aus Bus und Bahn zu verweisen.

Während in Dortmund ein Mann nach einem Zugverweis zwei Bahnmitarbeiter verletzte, gab es im Münsterland nach ersten Angaben keine negativen Vorfälle. Im Gegenteil: Der Bundespolizei war im Münsterland kein Zugverweis vom Wochenende bekannt. „Unseres Wissens hat es keine hartnäckigen Maskenverweigerer gegeben“, sagt Rainer Kerstiens, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Münster.

Er betont, dass Bahnkunden in der Regel noch eine letzte Ermahnung erhielten, die Maske aufzusetzen oder richtig zu tragen. Nur wer nicht einsichtig sei oder provoziere, werde aus dem Zug verwiesen. Dies geschehe dann in der Regel durch die Zugbegleiter, die von dem Hausrecht der Verkehrsunternehmen Gebrauch machten. Die Bundespolizei nehme renitente Maskenverweigerer am nächsten Bahnsteig in Empfang – und verhänge das Bußgeld.

Diese Regeln gelten in NRW seit dem 12. August 1/9 Die Landesregierung hat die Coronaverordnungen für Nordrhein-Westfalen bis zum 31. August verlängert. Dabei sind einige Punkte verschärft worden. Foto: Wilfried Gerharz

Bußgeld für Maskenverweigerer Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Maske verzichtet, soll sofort mit 150 Euro Bußgeld zur Kasse gebeten werden. Foto: dpa

Maskenpflicht in der Schule Maskenpflicht besteht ab sofort auch auf dem gesamten Schulgelände - ab Klasse 5 grundsätzlich auch im Unterricht. Zudem ist eine feste Sitzordnung vorgeschrieben. Foto: dpa

Test-Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten Einreisende aus Risikogebieten müssen sich grundsätzlich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Sie entfällt nur, falls dem Gesundheitsamt ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden kann, das nicht älter als 48 Stunden ist. Die Tests sind für Rückkehrer aus Ländern, die das Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet einstuft, in jedem Fall Pflicht. Foto: Wilfried Gerharz

Keine Lockerungen Ansonsten gelten die drei Grundregeln unverändert weiter: Abstand halten, Mund-Nasenschutz tragen und die Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten sicherstellen. Foto: dpa

Private Feiern Private Feste aus einem besonderen Anlass wie zum Beispiel Geburtstage, Taufen, Hochzeiten und Abschlussfeiern sind seit dem 15. Juli mit 150 Gästen erlaubt. Daran wurde nichts geändert. Foto: dpa

Sport Beim Kontaktsport in der Halle sind (seit dem 15. Juli) unverändert 30 Teilnehmer erlaubt. Bei Sportveranstaltungen sind weiterhin 300 Zuschauer gestattet. Foto: Christina Pohler

Hygienekonzept ab 300 Leuten Ist eine Veranstaltung mit mehr als 300 Besuchern geplant , muss ein Hygienekonzept vorgelegt werden. Auch diese Regelung gilt bereits seit dem 15. Juli. Foto: Oliver Berg

Die Regeln sind zunächst bis zum 31. August befristet. Die Details der Coronaschutzverordnung für NRW können Sie hier (pdf) nachlesen. Foto: dpa

Zugverweise In NRW: „nur wenige Einzelfälle“.

Kerstiens meint, dass bereits die medienwirksame Ankündigung des Bußgeldes die Masken-Disziplin der Bahnkunden erhöht habe. „Ich glaube schon, dass das viele zum Nachdenken gebracht hat.“ Aber der Bundespolizei-Sprecher weiß auch, dass die Kontrollen in den Zügen begrenzt sind. „Die Zugbegleiter können nicht überall sein.“

Auch landesweit wurden am Wochenende nur wenige Kunden der Deutschen Bahn aus Zügen verwiesen. Das berichtete ein Bahnsprecher. „Es sind nur wenige Einzelfälle. Die Kunden setzen im Regelfall, sobald sie von den Zugbegleitern angesprochen werden, die Maske auf.“ Ganz anders am Samstag in Dortmund, wo die Lage eskalierte: Der 36-jährige Maskenverweigerer trat nach dem Zugverweis einer Bahnmitarbeiterin vor den Kopf. Sie und ein Kollege wurden verletzt. Die Bundespolizei nahm den Mann in Gewahrsam.