Seit geraumer Zeit würden in zunehmendem Maße Hinweise und Beschwerden der näheren und weiteren Anlieger der Bahnstrecke Münster – Warendorf an die CDU herangetragen, schreibt Fraktionsvorsitzender Christoph Boge. Darin werde kritisiert, dass sich die Lautstärke der Hup- und Pfeifgeräusche der Eurobahn in den vergangenen Monaten signifikant erhöht hätten. Direkte Anlieger beklagten ein mittlerweile sehr störendes und unangenehmes Niveau dieser Lautstärke.

Vor diesem Hintergrund bittet die CDU die Verwaltung in einer Anfrage für die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses – am Donnerstag um 17 Uhr im Rathaus – um sachliche Verifizierung dieser naturgemäß subjektiven Wahrnehmung der Anlieger der Bahnstrecke.

Kindergarten direkt an der Bahnlinie

Der neue Kindergarten an der Robert-Schumann-Straße verleihe der Kritik möglicherweise ein noch höheres Gewicht, da er direkt an der Bahnlinie liegt und die Lärmkulisse den Betrieb des Kindergartens negativ beeinflussen könnte.

Der CDU-Fraktion sei natürlich bewusst, dass die Warnsignale des Zuges der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer an den unbeschrankten Bahnübergängen dienten und daher eine sehr wichtige Funktion hätten. Die ständigen Unfälle auf dieser Strecke machten das immer wieder deutlich.

Eine grundsätzliche Lösung dieser Lärm- und Unfallsituation liege in der technischen Sicherung der Bahnübergänge durch Schrankenanlagen. Nur durch diese Anlagen könnte die Bahn auf das Hupen verzichten und vor allem ein angemessenes Sicherheitsniveau der gesamten Strecke erreicht werden.

CDU fordert Beschleunigung

Die CDU nimmt diese Anfrage zum Anlass, eine Beschleunigung dieses Prozesses zu fordern. „Bei der allseits bekannten Trägheit der vielen beteiligten Behörden muss die Stadt zwingend den Druck erhöhen und in ständiger Wiederholung alle Beteiligten zum Handeln auffordern“, so die CDU.

So war die Erstellung der Anbindung der K 50n an die alte B 64 bei Kraege ursprünglich für das Jahr 2016 vorgesehen. Das bedeute eine Verzögerung von mittlerweile fünf Jahren, wenn es bei der angekündigten Fertigstellung dieses Überganges im Frühjahr 2021 bleibt.