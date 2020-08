In den vergangenen Tagen kühlte es sich merklich ab. Zwar können die Temperaturen im Laufe dieser Woche wieder nach oben klettern, doch mit Blick auf das Wochenende endet dieser Trend laut dem Dienstleister "Wetterkontor" aber wieder.

Am Mittwoch (19.8.) steigen die Temperaturen zuerst auf etwa 28 Grad, am Abend kann es jedoch zu vereinzelten Regenschauern kommen. Erneut aufwärts klettern die Temperaturen am Donnerstag - dann wird die 30-Grad-Marke geknackt: Rund 32 Grad warm soll es in einigen Orten im Münsterland werden.

Ausblick für das Wochenende

Die Kehrseite des Temperaturanstiegs: Die Schauer- und Gewitter-Gefahr steigt laut "Wetterkontor" damit an. Ab Freitag (21.8.) sinken die Temperaturen wieder auf unter 30 Grad - im Tagesverlauf könnte es vereinzelt zu lokalen Gewittern kommen. Insgesamt bleibt es aber überwiegend trocken, sagen die Wetterexperten voraus.

Zum Wochenende kühlen sich die Temperaturen weiter ab: Am Samstag (22.8.) wird mit 25, am Sonntag mit 22 Grad gerechnet.