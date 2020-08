Heftige Kritik am RVM-Schulbusverkehr

Eigentlich sollte es darum gehen, wie der Unterricht in den Schulen läuft und wie die Hygieneregeln umgesetzt werden. Doch schnell drehte sich alles um den Schülertransport – in Corona-Zeiten und an Tagen, an denen es Hitzefrei gibt. Die Leiter der Hauptschule, der Gesamtschule und des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) waren sich in der Sitzung des Familien-, Schul- und Sportausschusses einig. Dr. Werner Peters (Gesamtschule) brachte es auf den Punkt: Gebe es Hitzefrei (wie am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. August), sei die RVM nicht in der Lage, zu reagieren. „Wir haben alles versucht, aber die haben sich stur gestellt. Das ist ein Armutszeugnis.“

In die gleiche Kerbe schlug Angela Müller-Muthreich (Hauptschule). Es habe Schulen gegeben, die bereits am Montag vorsorglich abgesprochen hätten, dass es Hitzefrei gebe. Die Hauptschule habe entsprechend des Schulgesetzes gehandelt und sich am Dienstag mit der RVM in Verbindung gesetzt. Da habe man ihr deutlich gesagt, die Kapazitäten seien anderweitig unterwegs. Die RVM habe durchaus Kapazitäten. „Die müssten es anders organisieren. Es kann nicht sein, dass wir in die Röhre gucken.“

„ Alle Bemühungen der Schulen werden konterkariert. Alle Bemühungen der Schulen werden konterkariert. “ Evelyn Futterknecht, Leiterin des GAG

Ein weiteres Problem sind, gerade in Corona-Zeiten, die überfüllten Schulbusse. „Die Schüler stehen eng an eng“, kritisierte CDU-Ratsfrau Dagmar Kerssen. Man könne doch von der RVM erwarten, die Schülerzahlen zu errechnen und entsprechend Busse einzusetzen. „Alle Bemühungen der Schulen werden konterkariert“, befand Evelyn Futterknecht (GAG). Denn dort werden die Hygiene-Regeln eingehalten mit entsprechendem Abstand und Mund-Nasen-Schutz. „Die Busse machen uns am meisten Sorgen. Da muss etwas passieren.“

„Alles was in der Schule funktioniert, läuft danach nicht mehr“, beurteilte Werner Peters die Situation. „Wir reißen uns in den Schulen ein Bein aus, aber die Busfahrer schreiten gar nicht ein“, sah es Angela Müller-Muthreich ebenfalls kritisch, dass Schüler sich schon beim Einsteigen die Maske runterziehen.

Ausschussvorsitzender Christian Brüger schlug vor, zur nächsten Sitzung des Fachausschusse einen Vertreter der RVM einzuladen. So lange wollte allerdings Franz-Josef Kordsmeyer nicht warten. Der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters will angesichts der akuten Probleme kurzfristig ein Gespräch mit den Schulleitern und der RVM anberaumen.

Doch zurück zu der aktuellen Situation in den Schulen. Die Teutoburger-Wald-Grundschule besuchen derzeit 320 Schüler (91 in Brochterbeck, 90 in Tecklenburg, 74 in Leeden, 65 in Ledde). „Das ist eine Zahl, die wir noch nie hatten“, freute sich Schulleiterin Barbara Wömmel. „Besonders die Entwicklung in Ledde finde ich sehr schön.“

Was ihr Sorgen bereitet, ist der Standort Brochterbeck. Das zweite Schuljahr besuchen dort 29 Schüler. Ein Kind ist nun nachgemeldet worden. Komme noch eines hinzu, müsse die Klasse im nächsten Schuljahr aufgeteilt werden. „Dann haben wir massive Raumprobleme.“ Zumal im nächsten Jahr im ersten Jahrgang wohl zwei Klassen gebildet werden müssen.

Und wie wirkt sich Corona aus? Bis auf eine Ausnahme seien alle Kollegen wieder am Start, berichtete Barbara Wömmel. Die dadurch fehlenden 14 Lehrerstunden würden vom Sonderpädagogen aufgefangen. Es gebe also keinen Unterrichtsausfall.

In der Gesamtschule habe man den Vorteil, dass es relativ wenige Kollegen gebe, die zur Risikogruppe gehören, schilderte der stellvertretende Leiter Thorsten Reichel. Die Wahlpflichtfächer würden in Kursen unterrichtet, alles andere aber im Klassenverband. Den Mund-Nasen-Schutz würden die Schüler mit größtmöglicher Disziplin tragen – und aus Solidarität auch die Lehrer. In den Pausen habe man je nach Altersgruppe verschiedene Areale eingerichtet. Gesamt- und Hauptschule seien räumlich vollständig voneinander getrennt worden.

Zwei Jahrgänge besuchen noch die auslaufend gestellte Hauptschule. „Wir sind personell extrem gut ausgestattet“, berichtete Angela Müller-Muthreich. Das Hygiene-Konzept werde hervorragend umgesetzt. Sämtliche Fächer (bis auf den Praxisteil der Hauswirtschaft) würden unterrichtet.

Am Graf-Adolf-Gymnasium (650 Schüler) sind drei Eingangsklassen gebildet worden. Die Schüler trügen alle Maske und seien sehr diszipliniert, lobte Evelyn Futterknecht. In den Klassen werde regelmäßig gelüftet und in der Schule gelte ein Einbahnstraßensystem. Rund zehn Prozent des Kollegiums zählen zur Risikogruppe.