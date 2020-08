Wie die Polizei mitteilte, brannte es am Mittwoch gegen 23.19 Uhr in Sassenberg am Lappenbrink. In dem Gebäude sind ein Penny-Markt und ein Imbiss untergebracht, der Küchenbereich des Imbisses brannte in voller Ausdehnung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Durch die entstandene Rauchentwicklung wurde der Penny-Markt so stark verqualmt, dass das komplette Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet werden musste.

Personen wurden nicht verletzt, es entstand nach vorläufigen Ermittlungen ein Gebäudeschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.