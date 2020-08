Brennende Mülltonne am Bürgermeister-Corneli-Ring: Vor einem Jahr serienreif und zu Dutzenden über Wochen in Flammen. Folgt jetzt die Fortsetzung? Am Mittwochabend standen zwei Papiertonnen in Flammen. Zeugen alarmierten um 23.55 Uhr die Feuerwehr. „Wir werden das genau im Blick behalten, ob das nur ein Einzelfall war oder mehr dahinter steckt“, reagiert Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk. Auch bei ihren Kollegen hätten – aus dem Vorjahreswissen heraus – gleich die Alarmglocken geläutet. Ihre Bitte: Wer Verdächtige in den Nachtstunden im Wohnquartier beobachtet – bitte sofort die Polizei anfunken. Telefon: 96 50. Weitere Hinweise nimmt die Wache unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

