Sorgenkind Wasser - ist die Versorgung langfristig gesichert?

Es gibt Fragen, die man einem Wasserwirtschaftler wie Magnus Meckelburg nicht stellen sollte, wenn man eine ökologisch ausgewogene Antwort erwartet. Beispielsweise eine Frage wie diese: Sollten Gartenbesitzer in Hitze­sommern aufgefordert werden, auf das Rasensprengen komplett zu verzichten? Der Leiter des Wasserwerks Haltern beantwortet die Frage physisch mit dem geheimnisvollen Lächeln einer Sphinx – und sprachlich mit einem knappen „Nein“. Das wäre ja auch noch schöner: Das Ver­sorgungsunternehmen Gelsenwasser, das das Wasserwerk in Haltern betreibt, will ja schließlich Wasser verkaufen und damit Geld verdienen.

Sinnvoller ist also eine ganz andere Frage: Ist die Wasser­versorgung grundsätzlich gefährdet? Dass die Antwort auch in diesem Fall „Nein“ lautet, beruhigt jeden, mit dem Meckelburg über dieses Thema spricht. Das Wasserwerk Haltern ist schließlich eines der größten in Deutschland und versorgt täglich über eine Million Menschen sowie Indus­trieanlagen von Duisburg bis Münster und Nordwalde mit der wichtigsten Ressource der Welt.

18 000 Kubikmeter in einer Stunde

Derzeit ist der Bedarf an diesem kostbaren Gut so hoch wie zu keinem anderen Zeitpunkt des Jahres: 350 000 Kubik­meter Wasser fließen täglich durch das Rohrnetz des Unternehmens. Und in den Abendstunden ist der Durst nach Nass und Abkühlung besonders groß. Allein am 7. August versorgte das Wasserwerk seine Kunden in der Zeit von 20 bis 21 Uhr mit gut 18 000 Kubikmeter Wasser. Normal wären zu diesem Zeitpunkt 12 000 Kubikmeter.

„ “ Magnus Meckelburg, Wasserwerk Haltern

Abnahmemengen, die automatisch wieder zur Rasensprenger-Eingangsfrage führen, die Meckelburg in diesem Fall anders beantwortet. „Es wäre schön, wenn das Sprengen und Pool-Befüllen auf die Morgenstunden verlegt würden“, meint der Diplom-Ingenieur. Der Wasserdruck wäre dann konstanter.

Eigentlich hat der 48-Jährige gerade gar keine Zeit. Am Nachmittag steht ein wichtiger Termin an. Und gerade jetzt, da die letzten der 100 Mitarbeiter wie immer am Freitag gegen Mittag das Werk verlassen, ist es so wunderbar still, um ohne Ablenkung alles aufzuarbeiten, was am Morgen liegengeblieben ist. Meckelburg nimmt sich dennoch Zeit für den Rundgang. Wasser-Management fasziniert ihn seit den Jahren seines Studiums, und gerade jetzt, da immer mehr Menschen besorgt in Bachläufe hinabschauen, in denen schmale Rinnsale nichts Gutes bedeuten können, ist es ihm ein Anliegen, seine Verbraucher zu beruhigen. „Die Wasserversorgung ist nicht in Gefahr“, betont er. Die Tal­sperren sind immer noch zu 66 Prozent ihres Gesamtvolumens gefüllt. Das ist zwar weniger als sonst, aber immer noch mehr als genug.

Pflanzenschutzmittel sind ein Problem

Der Werksleiter steht an einem seiner Lieblingsorte, nur wenige Meter vom Verwaltungsgebäude entfernt. Von der Lichtung aus hat er das gesamte Südbecken des Halterner Stausees im Blick, das die Gäste der Wasserwerksführungen gerade im Sommer mit einem guten Gefühl erfüllt. 70 Millionen Kubikmeter Wasser entnimmt das Wasserwerk dem Stausee im Jahr. „150 bis 160 Millionen Kubikmeter Wasser fließen vorbei, ohne dass wir es entnehmen“, erklärt Meckelburg und zeigt auf einen Abschnitt, der das Nord- mit dem Südbecken verbindet. An diesem Punkt versetzen die Wasserversorger das Nass mit Aktivkohle, um es von Pflanzenschutzmitteln zu reinigen. „Entlang der Ruhr ist die Industrie­chemie das Problem, bei uns sind es die Pflanzenschutz­mittel“, erklärt der Werksleiter. Der Nitratgehalt spielt dagegen kaum eine Rolle. „Der ist konstant gering.“

Ein Ortswechsel, dieses Mal führt er zu den Versickerungsgruben, um die andere Versorger das Wasserwerk Haltern seit Jahrzehnten beneiden. Denn der Halterner Sand ist nicht nur nahezu, sondern ohne jede Einschränkung perfekt für das, was in diesen Gruben geschehen soll. „Er hat eine so konstant gute Qualität und Körnung, dass das Wasser langsam fließen und der mikrobiologische Abbau optimal gelingen kann“, erzählt Meckelburg und schaut auf ein Becken, in dem zuvor das Wasser sieben Wochen lang langsam versickert ist. Nebenan fließt Wasser in ein anderes Becken. Jeden Tag wird ab sofort ein Meter versickern. Der Sand ist der beste Wasserwerker, der den Wasserversorgern jemals zur Verfügung stand.

Der Rest ist rasch erzählt. Sechs bis sieben Wochen später wird das Wasser aus dem Boden gepumpt, weiter aufbereitet, und es gelangt schließlich über Tausende Kilometer lange Rohrleitungen in die Wasserhähne der Kunden.

„Wären die Letzten, die Wasserknappheit spüren würden“

Es gibt immer wieder Gesprächspartner, die dem Wasserwerksleiter nicht so recht glauben wollen, dass die Versorgung mit dem wichtigsten Lebensmittel der Welt weiterhin gelingen kann. Seit ein paar Tagen er­innern sie ihn an das, was in Lauenau im Landkreis Schaumburg geschehen ist. Aus den Hähnen floss ein Wochenende lang kein Wasser mehr. Die Feuerwehr versorgte die Bürger mit dem Nass, das sie in Eimern nach Hause trugen.

„Bei uns kann das nicht passieren“, erklärt Meckelburg ihnen immer wieder. In Mittelgebirgen ist ein zusammenhängendes Netz nur schwer realisierbar. Dem Wasserwerk Haltern jedoch stehen die beiden Stauseen Haltern und Hullern zur Verfügung, die mit dem Wasser der Stever gespeist werden. „Und die Stever“, sagt der 48-Jährige, „bringt im Durchschnitt achtmal so viel Wasser, wie wir zwischenspeichern können.“

Seit drei Jahren jedoch muss das Wasserwerk im Hochsommer seine Überleitungsstelle in Senden aktivieren, um Wasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal in die Stever zu pumpen. Und selbst wenn dies sommerlicher Alltag werden sollte, wird Meckelburg seinen Optimismus vermutlich nicht verlieren, weil der Kanal über andere Kanäle und Flüsse mit Wasser versorgt wird. „Wir“, sagt Meckelburg, „wären die Letzten, die eine Wasserknappheit spüren würden.“ Andere Wasser­versorger dürften da weniger zuversichtlich sein.