„Uns fehlt hier jetzt ein guter Freund“

„Er hat sich wirklich angestrengt, dass er ein Leben hat wie wir“, betont Barbara Lubos-Francisco über ihren Freund Shahin Chowdhury, der für sie und ihren Mann Dinis sechs Jahren wie ein Familienmitglied war. Trotzdem wurde der 32-Jährige am Montag im Beisein seines Anwalts Gerd-Uwe Thies und seiner Arbeitgeber Dorothee Kruse-Jacob und Ingo Jacob verhaftet und am Dienstagmorgen um 3.30 Uhr nach Bangladesch abgeschoben.

„Das tut weh“, sagt auch Familie Kruse-Jacob traurig, der nun nicht nur ein hilfsbereiter und zuverlässiger Mitarbeiter in der Küche ihres Gasthofs, sondern auch ein guter Freund fehlt. „Wir haben darauf geachtet, dass seine Papiere sauber sind“, erzählt Ingo Jacob. Die Ausländerbehörde habe ihnen zugesagt, dass Chowdhury bei Vorlage aller Papiere und dem Nachweis einer Arbeitsstelle auf jeden Fall erst einmal für ein Jahr eine Duldung nach dem Aufenthaltsrecht erhalte, so der Arbeitgeber des Asylsuchenden. Dass er nun, kurz nach dem Beibringen aller Papiere, was den Bangladescher dazu noch 500 Euro gekostet hat, abgeschoben wurde, mache seine Nottulner Freunde fassungslos.

Verhaftung und Überstellung zur Polizeiwache

„Er hat seine Mitwirkungspflichten verletzt“, bedauert Gerd-Uwe Thies. Das Asylverfahren von Shahin Chowdhury wurde bereits 2014 vom Verwaltungsgericht bearbeitet, erinnert der Rechtsanwalt. Seitdem wurde der Bangladescher wiederholt aufgefordert, fehlende Unterlagen nachzureichen, mehrmals seine Duldung hierzulande verlängert. „Seine Akte umfasst 500 Seiten.“ Als seine Papiere nun sechs Jahre später vorgelegt worden seien, sei es rechtlich korrekt gewesen, ihm kein Asyl zu gewähren, tut es Thies leid, auch wenn es menschlich nicht schön wäre.

Besonders der knappe Zeitablauf hat auch den Rechtsanwalt erstaunt. Shahin Chowdhury bekam Bescheid, dass er bis zum 14. August Deutschland verlassen müsse. Da er dem nicht nachkam, folgte am 17. August seine Vorladung nach Coesfeld zur Ausländerbehörde. Als er dort keine Bereitschaft zeigte, Deutschland freiwillig zu verlassen, folgte seine Verhaftung und seine Überstellung zur Polizeiwache Dülmen. Am Montag entschied eine Richterin des Amtsgerichtes, „gemäß ihren Vorgaben“, so Thies, dass Polizeigewahrsam und Abschiebung rechtens seien.

Die Richterin arbeite nach Paragraf 62, Privates interessiere sie nicht, ereifert sich Ingo Jacob. Und dass auch der Landrat ihm sagte, er könne nichts mehr machen, macht nicht nur Jacob wütend.

Nottulner Freunde sind fassungslos

Das wollen Chowdhurys Nottulner Freunde so nicht akzeptieren. Schließlich sei der Bangladescher hier gern gesehen, wegen seiner hilfsbereiten, genügsamen und freundlichen Art beliebt gewesen, hatte eine eigene Wohnung und Arbeit. Die lange Zeit seines Hierseins hat diese guten zwischenmenschlichen Beziehungen ermöglicht.

Allerdings informierte die Ausländerbehörde des Kreises auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten, dass Shahin Chowdhury bereits seit 2014 „vollziehbar ausreisepflichtig“ gewesen und mehrfach über eine freiwillige Ausreise in Kenntnis gesetzt worden sei. Nachdem er nun nach sechs Jahren seiner Mitwirkungspflicht nachgekommen sei, habe sich außerdem herausgestellt, dass der Bangladescher falsche Angaben zu seiner Identität gemacht habe, teilte die Behörde mit. Da auch keine Abschiebehindernisse wie etwa Krankheit vorlagen, sei er nach geltendem Recht abgeschoben worden. Für 36 Monate wurde ihm außerdem eine Rückkehrsperre auferlegt.