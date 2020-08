Schwer verletzt wurde ein 13-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr. Die Schülerin beabsichtigte den Nordring in Höhe der Wagenbauerstraße zu überqueren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Sendenhorst. Durch den Zusammenprall wurde das Mädchen schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.