Exakt 17 Tage noch, dann entscheidet sich auch in der Bevergemeinde das Rennen um den Chefsessel im Rathaus. Bisher verlief der Wahlkampf der politischen Parteien ruhiger als sonst – bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen und Einschränkungen. Viel wurde über die Arbeit in den sozialen Medien abgewickelt. Doch nun, kurz vor der Wahl, nimmt der Kampf der Parteien – auch um die Plätze im Rat – noch einmal Fahrt auf.

Ausschlaggebend ist ein Youtube-Video des SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Willy Ludwig. Besonders die gedruckte Fassung in der SPD-Zeitung sorgte für Gesprächsstoff im Ort. Denn unter der Glosse von Berni Biber – „Ich schreibe diese Glosse seit Jahren. Das ist kein Geheimnis, dass ich das bin“, sagt Ludwig – war augenscheinlich auch der Name „Karl Piochowiak“ zu lesen. Schnell habe es die Runde gemacht, dass Piochowiak Autor dieser Zeilen sei, in denen es in satirischer Form, das betont Willy Ludwig immer wieder, um Amtsinhaber Wolfgang Annen geht. „Das ist aber nicht der Fall. Ich habe das geschrieben, und ich alleine bin dafür verantwortlich“, erklärt der SPD-Vorsitzende und fügt hinzu: „Es ist richtig blöd gelaufen, dass Karl Piochowiak da mit reingezogen wurde. Das war so nicht beabsichtigt.“ Was seine Intention war und dass Karl Piochowiak mit den Zeilen sowie dem Video nichts zu tun hat, erläutert er in einem weiteren Statement. Auch das hat Willy Ludwig über die sozialen Medien veröffentlicht. „Karl Piochowiak führt einen auf sich und seine Person bezogenen Wahlkampf und wird dies nach eigenem Bekunden auch weiterhin bis zum 13. September so fortführen“, schreibt Ludwig. Eine Verknüpfung seiner Zeilen mit der Person Piochowiak sei nicht gewollt.

Was allerdings beabsichtigt war, und das erklärt er ebenfalls in seinem Post, war der Inhalt. „Über die Form lässt sich an dieser Stelle natürlich streiten“, sagt der Sozialdemokrat. Trotzdem ist er von der satirischen Form seiner Zeilen und Sätze überzeugt. Denn: „Ich habe Respekt vor dem politischen Gegner und auch vor dem Bürgermeister.“ Kritik an einem Wahlbeamten – in diesem Falle dem Bürgermeister – sei in Wahlkampfzeiten durchaus legitim.

Zu Redaktionsschluss hatte das Video – das vor der Veröffentlichung mit dem SPD-Vorstand abgesprochen war – bereits über 1745 Clicks. Die Reaktionen seien überaus positiv gewesen, sagt Willy Ludwig. Sicher könne er verstehen, dass es beim politischen Gegner nicht zu Amüsement geführt habe. Aber auch das sei eben Wahlkampf.