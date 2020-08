Die Baugenehmigung ist auf dem Weg, Hygiene- und Sicherheitskonzept sind mit Polizei, Ordnungsamt und Bürgermeister Wolfgang Pieper abgestimmt. Der Kirmes auf dem Busparkplatz steht – trotz Corona – nichts mehr im Wege. Vom 4. bis zum 7. und vom 11. bis zum 14. September wird auf dem Busparkplatz zu einem großen Kirmesvergnügen eingeladen.

„Mega-Funpark“ mit Einschränkungen

Allerdings gibt es für den „Mega-Funpark“ – wie ihn der veranstaltende Schaustellerverband Münsterland nennt – auch eine Reihe von einschränkenden Maßnahmen. So wird das gesamte 13 500 Quadratmeter große Areal eingezäunt. 700 Besucher dürfen maximal eingelassen werden. Sie sollen sich auf der Lauffläche von 5200 Quadratmetern so gut verteilen, dass kein Gedränge entsteht und die Infektionsgefahr minimiert wird. Eine Security-Firma wird am Eingang genau zählen, wie viele Besucher das Gelände betreten haben. Auch werden sie Taschen und Rucksäcke genau kontrollieren, denn Alkohol ist bei dem Kirmestreiben strikt verboten. Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann kündigte an, dass seine Mitarbeiter auch außerhalb des Zaunes Kontrollen durchführen werden.

Beim Gang über das Kirmesgelände müssen die Gäste keine Masken tragen. In den Fahrgeschäften sind diese hingegen Pflicht.

Viele Attraktionen

Der Schaustellerverband verspricht ein Event mit vielen Attraktionen wie dem „Crazy Dancer“ oder dem Über-Kopf-Flugkarussell „Extreme“. Nicht fehlen werden Autoscooter, Musikexpress, Breakdance, Achterbahn und eine Reihe von Kinderkarussells. Hinzu kommen mehrere Spiel- und Belustigungsgeschäfte genauso wie Imbissbuden oder ein Mandelstand. „Es soll eine Art Familienfreizeitpark werden“, sagt Ewald Stippich vom Schaustellerverband.

An acht Tagen bis 22 Uhr

Geöffnet ist die Kirmes freitags, samstags und montags von 14 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 22 Uhr. Zum Schutz der Anwohner wird sonntags von 12.30 bis 14 Uhr ganz auf Musik verzichtet. Geparkt werden kann kostenlos auf der Planwiese.

Die Veranstalter sind sich im Übrigen vollkommen sicher, dass beim Besuch der Kirmes keine erhöhte Corona-Infektionsgefahr bestehe. Dafür stehe zum einen die geringe Besucherzahl. Zum anderen würden an allen Geschäften und außerdem noch über das Gelände verteilt Desinfektionsmittelspender platziert.