Nach einem Diebstahl, der sich bereits am Samstag, 4. April, zugetragen hat, sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Dieser stahl an jenem Tag gegen 16 Uhr eine Spendendose, die an einer Kasse im „Rewe“-Supermarkt an der Hammer Straße stand.

Ein Zeuge beobachtete den Dieb und versuchte noch, ihn zu stellen. Der Unbekannte rannte aus dem Laden und wurde bis zur Richard-Wagner-Straße weiterverfolgt. Dort bedrohte er seine Verfolger mit einem Messers und floh in unbekannte Richtung.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiwache Ahlen unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Täterbeschreibung