Das erste Kirmeswochenende auf dem Busparkplatz steht bevor. Nach tagelangem Aufbau geht es am Freitag (4.9.) los. Geöffnet sind die Fahrgeschäfte, Stände und Buden am Freitag, am Samstag und am Montag von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Lediglich 700 Besucher dürfen sich wegen der Corona-Auflagen gleichzeitig auf dem Gelände befinden.

Auch am Wochenende darauf, vom 11. (Freitag) bis zum 14. (Montag) September hat die Kirmes zu den jeweils gleichen Zeiten geöffnet. Hygiene- und Sicherheitskonzept der Kirmes mit dem Namen „Mega-Funpark“ wurde mit Polizei, Ordnungsamt und Bürgermeister abgestimmt.