A1-Ausbau verzögert sich um mindestens zwei Jahre

Sankt-Nimmerleins-Tag

Autobahnen, Schienenwege, Wasserstraßen baut man nicht mal eben so. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sind in der Regel eine ziemlich teure und damit zwangsläufig auch langwierige Angelegenheit. Dass zwischen der ersten Idee und fahrfertigen Straße mitunter Jahrzehnte liegen, ist dann aber doch wenig verständlich, kaum zu vermitteln – und eigentlich nicht nachvollziehbar.

Beispiele? Gibt’s auch in der Region. Die B 64 n wäre ein treffliches. Die ersten Pläne für den Ausbau der Bundesstraße zwischen Münster und Rheda-Wiedenbrück datieren auf das Jahr 1969. Über 50 Jahre (!) danach ist das Projektende noch lange nicht in Sicht. Ein Treppenwitz.

Gründe gibt es zuhauf. Die grundsätzlichen: Planungsverfahren sind zu kompliziert, der Weg zur Genehmigung ist zu steinig, zu steil und viel zu lang. Verfahren entschlacken, so wie es der Bundestag Anfang des Jahres beschlossen hat, ist ein Anfang, reicht aber nicht. Planen, genehmigen, loslegen: Der Dreisprung heißt nicht, Projekte übers Knie zu brechen, sondern allenfalls, sie auf der Zeitachse vom Sankt-Nimmerleins-Tag etwas näher an die Gegenwart heranzuführen. Und das ist leider viel leichter gesagt als getan.

von Elmar Ries