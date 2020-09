Kradfahrer geriet in Gegenverkehr und starb nach Kollision

Lienen -

Ein tödlicher Unfall hat sich am frühen Mittwochnachmittag in Lienen ereignet. Ein Kradfahrer war mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn kollidiert, er verstarb an den schweren Verletzungen, die er beim Unfall erlitten hatte.