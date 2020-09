Würfeln um das Steinfurter Schloss

„Im November kommt das Steinfurt-Monopoly in den Handel“, verspricht Pish Been. Dass die Idee ankommt, ist für ihn keine Frage: „Wir haben schon sehr viele Reservierungen.“ Darunter auch Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer, die die Idee des Steinfurter Firmenchefs in den höchsten Tönen lobt: „Das ist ein super Marketingeffekt für die Stadt.“ Das haben auch die vielen Unterstützer, die jetzt auf spielerische Weise in die Steinfurter Wohnzimmer kommen, erkannt. Ali Pish Been: „Die Akquise war ein Kinderspiel.“