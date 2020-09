Das große Heulen in den Straßen

Ein ruhiger Donnerstagvormittag im Dorf. Einige Grundschüler bereiten sich gerade konzentriert auf die Radfahrprüfung vor, drehen auf dem Schulhof der Lambertischule ihre Runden. Dann lässt sie ein schriller Ton abrupt stoppen und aufblicken: Um Punkt 11 Uhr schrillt die Sirene auf dem Schuldach. Und nicht nur dort. Der erste bundesweite Warntag lässt flächendeckend von sich hören.Der Warntag im Ortsteil DolbergChristian Wolff

Gleichzeitig bringt sich ein Mannschaftstransportwagen des Löschzugs Dolberg in Stellung, denn auch die Feuerwehr Ahlen beteiligt sich an der von der Innenministerkonferenz beschlossenen Erprobung der kommunalen Warnkonzepte. Die gab es auf Initiative von Innenminister Herbert Reul bereits 2018 und 2019 in Nordrhein-Westfalen. Für die Warninfrastruktur hat das Land den Kommunen seit 2017 mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 1,1 Millionen Euro sollen es in Zukunft jährlich sein. Aufgrund guter Erfahrungen bei der Suche nach Systemschwachstellen ist jetzt also ganz Deutschland im Warnboot.

Für die Kameraden im Lambertusdorf bedeutet das, eine mobile Anlage scharfzuschalten, die weit mehr kann, als nur laute Töne von sich zu geben. „Wir haben 15 vorgesprochene Texte zu ganz un­terschiedlichen Einsatzlagen, die wir abspielen lassen können“, sagt Sebastian Theismann, der stellvertretende Löschzugführer. Per Mikrofon sei es möglich, sich auch direkt an die Bewohner zu wenden. „Wir wissen, dass wir diese Funktionen nur selten brauchen – zum Glück. Aber gerade deshalb ist es wichtig, so ein Gerät nicht nur aus der Theorie zu kennen, sondern es in der Praxis bedienen zu können.“ Parallel dazu werde im Ernstfall natürlich auch die Warn-App „Nina“ eingesetzt. „Außerdem gibt es noch ein Netz von stationären Sirenen im Stadtgebiet – wie hier auf der Lambertischule.“

Stationäre und mobile Anlagen ergänzen sich

Das Sirenensystem in Ahlen – stationäre Anlagen gibt es ebenso auf der Hauptfeuerwache, dem Rathaus und der Vorhelmer Augustin-Wibbelt-Schule – war zur Warnung bislang noch nie im Einsatz, sondern nur zu Übungszwecken. „Es ist auch nicht für den simplen Feuerwehreinsatz gemacht, sondern wirklich nur für Großereignisse und extreme Gefahrenlagen“, sagt Unterbrandmeister Theismann, während er gemeinsam mit Feuerwehrfrau Christina Stange und Oberfeuerwehrmann Alexander Holtmann die Installation und Verkabelung vornimmt.

Durch einen Magneten wird der mobile Warner schließlich auf dem Fahrzeugdach befestigt, dann geht‘s lautstark durch die Straßen. Trotz Gehörstöpseln und Ohrenschützern geht der Lärm durch Mark und Bein. Eine Unterhaltung ist da kaum möglich. Theismann und Holtmann haben sich vorher abgestimmt, wann welche Warnstufe geschaltet, wann Entwarnung gegeben wird.

„Zunächst gibt‘s einen 60-sekündigen Dauerton, danach fünf Minuten Pause“, erläutert Theismann. Unter dem Stichwort „Warnung der Bevölkerung“ erklingt ein langsames Auf- und Abheulen. „Nach weiteren fünf Minuten wird Entwarnung gegeben.“