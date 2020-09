Es waren die großen menschlichen Gefühle Glaube, Liebe, Hoffnung und Angst, die den Samstagabend vor der Christuskirche bestimmten. Das ging zum Teil richtig unter die Haut, denn Gast Nicholas Müller konnte aus eigener Erfahrung so Einiges zu den Themen beitragen. Die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge lud ein zum ungewöhnlichen Mix aus Talk, Lesung und Musik.

Pfarrerin Janine Hühne begrüßte das Publikum, Müller, den ehemaligen Sänger der Band „Jupiter Jones“ und „von Brücken“ sowie den Nordwalder Arzt Dr. Jochen Veit, der als Interviewer auf der Bühne saß. Nicholas Müller wurde nicht nur mit seiner ersten Band und dem Hit „Still“ bekannt, sondern auch durch sein Buch „Ich bin mal eben wieder tot“. Darin setzt er sich mit Angststörungen auseinander, denn mehr als zehn Jahre lang sah er sich mit Panik­attacken und depressiven Episoden konfrontiert. Eine Therapie half ihm aus dem schwarzen Loch heraus, heute macht Nicholas Müller allen Menschen Mut, die ebenso leiden, wie er es musste.

Zur evangelischen Kirche konvertiert

„Glaube“, sagte der sympathische Sänger, „ist für mich inzwischen eine Zuflucht“. Müller wuchs in Prüm (Eifel) auf und wurde katholisch erzogen. „Ich hatte lange Zeit Angst vor einem strafenden Gott“, gesteht er. Heute ist er zur evangelischen Kirche konvertiert, und hat seinen Frieden mit der im Jungeninternat propagierten Sichtweise gemacht. „Glaube, dass ist für mich quasi ein Ort, an dem ich sein kann, ohne sein zu müssen.“

Die Kirche kranke zum Teil an Jahrhunderte alten Konzepten. Dass Gott ein Problem damit haben könnte, wenn die Gläubigen im Gottesdienst an der falschen Stelle knien, glaubt er nicht. Grundsätzlich vermittelt es dem Musiker ein gutes Gefühl, dass es jemanden gibt, der über den Menschen steht.

Der Themenkomplex „Hoffnung“ führte zu der Frage, was das eigentlich genau ist. „Der Mensch besteht aus Hoffnung“, betonte Müller. Was er macht, wenn seine persönlichen Hoffnungen nicht erfüllt wurden? „Ich habe trotzdem immer irgendwie weiter gemacht“, sagt der Mann aus der Eifel, der schon lange in Münster wohnt.

Müller spielt auch Gitarre

Besonders in der Corona-Krise wünschen sich die Menschen wieder bessere Zeiten. Müller hofft, dass Viele in dieser Phase des Nachdenkens lernen, zum Beispiel, Rücksicht aufeinander zu nehmen. „Tod“ ist für ihn ein Thema, über das er oft nachdenkt. Er machte sogar ein Programm daraus, mit dem er unterwegs ist und aus dem er vorlas. Nicholas Müller möchte dem Gevatter Tod eine Nachricht an die Haustür pinnen: „Heute nicht!“

Einen Menschen zu lieben bedeutet für den Sänger, ihn zu akzeptieren, wie er ist. Allerdings sollte das auf Gegenseitigkeit beruhen und keiner muss sich selbst dabei aufgeben. „Ich liebe dich, aber ich liebe auch mich“, drückte er es aus. Mehrmals trat Nicholas Müller mit seiner Gitarre vor das Mikrofon. Auf Autogramme musste das Publikum coronabedingt verzichten.