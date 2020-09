Zugriff im Morgengrauen: Ermittler haben mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) Räumlichkeiten in Emsdetten und Nordwalde unweit von Münster durchsucht. Drei Männer wurden bei der Aktion im Kreis Steinfurt am Donnerstag vorläufig festgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Paderborn. Die Beamten hätten Waffen und elektronische Geräte als Beweismittel sichergestellt.

Seit einiger Zeit führten Polizei und Staatsanwaltschaft in Paderborn ein Ermittlungsverfahren. In diesem Zuge seien nun drei Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen worden, erläuterte der Sprecher. Über die Hintergründe äußerte er sich allerdings nicht, um das Verfahren nicht zu gefährden.

Nach Informationen unserer Redaktion soll unter anderem der Tatvorwurf des schweren Raubs Grundlage des Zugriffs und einer anschließenden Durchsuchung sein.