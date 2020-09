Der bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 4. September, auf der Walstedder Straße schwer verletzte 70-Jährige erlag am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zu dem Unfall war es gekommen, nachdem ein 52-jähriger Ahlener auf der Landstraße in Höhe Haus Quante mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten war. Er stieß mit dem entgegenkommenden Auto des 70-Jährigen aus Hamm zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrzeugführer so schwere Verletzungen, dass sie mit Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen wurden.