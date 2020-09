Ein Paar aus Bocholt hat am Montagabend in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ seine Erfindung „FH2OCUS“ präsentiert. In dem Vox-Format bekommen Kandidaten die Chance, ihre eigenen Erfindungen oder Geschäftsideen vor millionenschweren Unternehmern anzupreisen. Diese können dann entscheiden ob sie, im Tausch gegen Unternehmensanteile, in das Produkt investieren wollen.

„Macht so wach wie eine große Tasse Kaffee, ist dabei aber so erfrischend wie ein Energydrink und so natürlich wie Wasser“, erklärten Sonja Wüpping und Jan Oostendorp am Montagabend auf Vox. Dort präsentierte das Paar aus Bocholt seine Geschäftsidee, ein koffeinhaltiges Wasser ohne Zucker. Dieses bestehe aus nur vier Zutaten: Wasser, Kohlensäure, Koffein und Zitrone.

Zuschlag und Namensänderung

Um ihr Produkt am Markt zu etablieren, benötigten die beiden 90.000 Euro und boten 25 Prozent ihrer Firmenanteile. Am Ende konnten sich die Bocholter aussuchen, mit wem sie den Deal abschließen wollten. Das Paar entschied sich für Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. Zu den 90.000 Euro bekamen sie noch ein Werbebudget von 500.000 Euro. Mit der Folge, dass „Flowkiss“, so der kurz nach dem Auftritt geänderte Name des Koffeingetränks, jetzt in großen Supermarktketten verkauft wird.