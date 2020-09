In der Warteschleife Vorsicht walten lassen

Nachdem am Montag ein Corona-Fall an der Realschule Ochtrup bekannt geworden ist ( wir berichteten), befinden sich alle Beteiligten aktuell in der Warteschleife. Während vom Kollegium am Dienstagvormittag in der Schule Abstriche genommen wurden, haben sich nach Auskunft der Stadt mobile Teams um die Testungen der Schüler gekümmert, die Unterricht bei der betroffenen Lehrerin hatten. „Ich hoffe, dass wir die Ergebnisse am Mittwochabend haben“, sagt Bürgermeister Kai Hutzenlaub auf Anfrage unserer Zeitung.

„Wir haben Kontakt zu anderen Verwaltungen aufgenommen und uns nach ihren Erfahrungen erkundigt“, berichtet er. Solch ein Austausch sei wichtig, aber der Bürgermeister beruhigt gleichzeitig: „Dass eine Schule wegen Corona geschlossen wird, ist kein besonderer Akt mehr. Das hat es in anderen Kommunen auch schon gegeben“, betont er. „Während wir auf die Ergebnisse warten, bereiten wir uns auf mögliche Varianten vor.“

Am Gymnasium, das genau wie die Hauptschule direkter Nachbar der Realschule ist, ist von Panik ebenfalls keine Spur. „Wir waren schon ein bisschen bestürzt, als wir das gehört haben“, gibt Schulleiter Olaf Reitenbach zu. „Aber dass es uns als Schulzentrum auch mal treffen würde, war nur eine Frage der Zeit. Wir sind hier schließlich nicht auf der Insel der Glückseligen“, macht der Rektor deutlich und verweist auf ähnliche Fälle in Rheine, Neuenkirchen und Emsdetten.

Von den Eltern habe es keine besorgten Nachfragen gegeben. „Da kam gar nichts“, informiert Reitenbach und verweist auf das Hygienekonzept. „Wir sind ohnehin schon sehr vorsichtig.“ Zwar seien Gymnasium und Realschule über die Aula verbunden, „aber da begegnen sich die Kollegien nicht direkt“. Ausnahme seien die Sportlehrer, die sich in der Halle und auf dem Platz über den Weg laufen könnten. Auch da sieht der Schulleiter keine besondere Ansteckungsgefahr. Bei den Kindern und Jugendlichen sorge die räumliche Trennung der Schulhöfe für Übersicht. Berührungspunkte gebe es lediglich am Fahrradständer und im Bus, wo ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. „Der gilt auf dem Gelände des Schulzentrums und in den Gebäuden“, erinnert Reitenbach.

Und was ist nach dem Unterricht? „Wir können nur dazu ermuntern, auch im Privaten die AHA-Regeln zu befolgen“, erklärt der Schulleiter. Diese ergänzt der Bürgermeister noch durch ein „plus L“ – für Lüften. „Das ist auch zu Hause wichtig.“