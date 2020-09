Kosten sind gesunken

Fremdfirmen, aber vor allem die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind auch in diesem Jahr verstärkt im Einsatz gegen den Eichenprozessionsspinner gewesen. Insgesamt sei allerdings ein geringerer Befall zu verzeichnen gewesen, erklärte die Pressesprecherin der Stadt, Anja Kleykamp, auf WN-Nachfrage – ein Minus von etwa zehn Prozent. Das, so Kleykamp, habe auch zu einer Reduzierung der Kosten geführt: „In 2019 hat die Stadt fast 100.000 Euro aufgewandt, in diesem Jahr sind es bislang 70.000 Euro.“

Außerdem habe es weniger Meldungen von Bürgern gegeben, die die Verwaltung auf den Befall mit den Larven aufmerksam gemacht hätten. Ein doch erfreuliches Ergebnis, lautet die Einschätzung der Stadt. Schwerpunkte des Befalls seien die Baumalleen im Außenbereich gewesen, aber auch das Areal des Westfalenringstadions sowie die beiden Friedhöfe in Lüdinghausen und Seppenrade.

In Fragen der Bekämpfung des Schädlings seien die Verantwortlichen der Stadt in stetem Kontakt mit den benachbarten Kommunen wie auch dem zuständigen Landesministerium.

Im Dezember sollen die Nistkästen der Meisen gereinigt werden, die als natürliche Feinde des Eichenprozessionsspinners angelockt werden sollten, kündigt Kleykamp eine vorsorgliche Maßnahme an.