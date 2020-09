„Weg von fossilen Brennstoffen“

„Auf der kommunalen Ebene wird Politik gemacht und weiterentwickelt“, meinte Robert Habeck am Mittwochnachmittag. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen zog ein paar Hundert Menschen in den Ortskern rund um den Dorfbrunnen. Man müsse mutig sein und im Alltag aktiv für Projekte kämpfen, so Habeck. „Das Heldentum findet hier vor Ort statt“, so Habeck. Nach seiner Ansicht dürfe nicht jedes Dorf nur Politik für sich machen, sondern über die Grenzen hinweg müsse man Solidarität üben. Dies würde immer wichtiger. „Das ist sogar extrem wichtig“, so Habeck. Ebenfalls solle man nicht hergehen und die Menschen aus Stadt und Land gegeneinander ausspielen. Dies wäre auf Dauer nicht fruchtbar.

Klimaschutz und erneuerbare Energien seien keine Nischenthemen mehr und gehörten auch nicht nur zu den Grünen. Die globale Erderwärmung betreffe inzwischen Hunderte Millionen Menschen. Die Windkraft helfe allen Bürgern auf dieser Welt. „Wir können nicht mehr mit Kohle heizen. Weg von den fossilen Brennstoffen“, forderte Robert Habeck mit Nachdruck. Man habe nicht mehr so viel Zeit, um Natur und Mensch zu retten. Dafür erhielt er viel Applaus von den Zuhörern. Dabei blickte er auch auf die Transparente der Bürgerinitiative Gegenwind für Havixbeck und Hohenholte.

Grünen-Bundesvorsitzender Robert Habeck in Havixbeck 1/12 Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, besuchte Havixbeck. Foto: Klaus de Carné

Mindestabstände zur Bebauung müssten sein. Für NRW konnte er diese nicht benennen. Habeck rät aber dazu, das dreifache der Mastenhöhe als Abstand zu nehmen. Dies halte er für sinnvoll. Bürgerwindparks seien für ihn noch sinnvoller, als wenn Einzelne mit dem Gewinn in der weiten Welt verschwinden würden. „Politik heißt gestalten und das mit den Bürgern zusammen.“

Der Schutz der Bevölkerung müsse sein und dazu zählten die Abstände, antwortete der 51-jährige Habeck auf eine Frage der BI. „Wir müssen mit den Ängsten der Anwohner verantwortungsvoll umgehen und sind verpflichtet alles zu überprüfen“, so Robert Habeck, der sich eine Dreiviertelstunde für Havixbeck Zeit nahm.

Der Grünen-Bürgermeisterkandidat Jörn Möltgen stellte sich und sein Wahlprogramm vor. Die zahlreichen Auspendler nach Münster bräuchten eine gute Veloroute nach Münster, um eine gute Alternative zum Auto zu bekommen. „Ich werde Havixbeck nach vorne bringen und dazu gehört auch der Begriff Bürgerkommune“, so Möltgen. Er habe hier keine Konzepte für die Gewerbeansiedlung gesehen. Dies ginge nicht. Die Zusammenarbeit mit der Stadtregion bringe Vorteile.