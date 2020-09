Sendener hoffen auf Initiative der NRW-SPD

Von einem gelungenen Arbeitstreffen mit dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Sven Wolf im Düsseldorfer Landtag berichten Ulrike Schulze Tomberge und Anke Kahner von der Bürgerinitiative „Alexianer Forensik - Sicherheit vor Therapie“. Als Reaktion auf einen offenen Brief im Zusammenhang mit den Kindesmissbrauchsfällen von Münster erhielt die Bürgerinitiative eine Einladung zu einem Arbeitsgespräch mit dem Juristen und Parlamentarier Wolf.

Den persönlichen Austausch empfanden Schulze Tomberge und Kahner „erfreulich konstruktiv und sachorientiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative. „Die Landes-SPD und unsere Bürgerinitiative sind sich einig, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden müssen, um den Belangen von Kindern stärker Rechnung zu tragen“, fasst BI-Sprecherin Schulze Tomberge das Ergebnis des Treffens zusammen. Die Landes-SPD habe bereits eine entsprechende Initiative an den Bund weitergegeben.

„Unbegleitete Forensik-Freigänger, die wegen sexuellen Gewaltdelikten am Kind verurteilt wurden, gehören einfach nicht zusammen mit Kindern in einen Bus, der für den Schulweg genutzt wird“, gibt Kahner das Empfinden vieler besorgter Eltern der Region wieder. Das Maßregelvollzugsgesetz und ein Erlass des Landes NRW ließen aber genau das zu, erklärt die Bürgerinitiative. „Aktuell haben vier Patienten der Amelsbürener Forensik unbegleiteten Ausgang, die wegen sexueller Gewalt an Kindern verurteilt worden sind. Dass unsere Kinder im Bus nicht auf diese Patientenklientel treffen müssen, ist unser Ziel. Allzu leicht könnte ein Freigänger einem allein an einer abgelegenen Bushaltestelle aussteigendem Kind folgen“, erläutert Schulze Tomberge.

Bisher vergebliches Warten auf Anpassung der Landesgesetze

Seit drei Jahren, so wiederum Kahner, warte die Bür­gerinitiave auf Maßnahmen der Landesregierung, die Gesetzeslage anzupassen, um den Schutz der Kinder im Umfeld einer Forensik so gut wie möglich zu gewährleisten. „Bislang ist aber nichts Konkretes passiert“, ärgert sich die Sendenerin. Frischen Wind verspricht sich die Initiative nun von der Landes-SPD. Wolf und sein Team hätten zugesagt, nun auch das Maßregelvollzugsgesetz dahingehend abzuklopfen, inwiefern dem Schutz der Bevölkerung mehr Rechnung getragen werden könne, ohne gegen die Menschenrechte der Insassen zu verstoßen.

„Außer der Landes-SPD ist keine andere Partei so konkret auf das Problem Schülerbus-Verkehr versus unbegleitete Forensik-Freigänge eingegangen“, sagt Schulze Tomberge. „Zumindest sind sich alle Fraktionen im Landtag einig, dass pädokriminelle Täter sowie der Besitz und das Verbreiten von Darstellungen von Kindesmissbrauch härter bestraft werden müssen“, fasst sie die Reaktionen aus dem Landtag auf den offenen Brief zusammen. „Unser Busproblem vor Ort löst das allerdings nicht. Von den Lokalpolitikern erhalten wir fraktionsübergreifend sehr viel Unterstützung in unserem Kampf um mehr Sicherheit vor Freigängern in der Rückfallerprobung. Jetzt muss die Gesetzgebung im Landtag auch endlich liefern.“